维文：维系新中关系窍门 是要保持有用但不被利用

外交部长维文医生日前上澳洲访谈节目时，被问及是否对澳中关系出现波折感到惊讶，他以分享新加坡的经验做出回应。“维系与中国的关系在于保持相关性，有用处却不被利用。这是我们所有人都须要找到的微妙平衡，新加坡找到了。”

新中关系的维系，在于我国通过政府间合作项目等方式，对中国保持相关性，有用处却不被利用。外交部长维文医生说，这是各国须找到的微妙平衡。

由澳大利亚前国防部长派恩（Christopher Pyne）主持的访谈节目《环球焦点》，前天（10月10日）在澳洲天空新闻台（Sky News Australia）播出第一集，邀请到维文担任嘉宾。

根据外交部提供的访谈文本，派恩就澳中目前的紧张关系询问维文，是否对这两个国家的关系出现波折感到惊讶。维文回应时强调，他没有资格告诉澳洲如何施展外交，他能做的只是分享新加坡的经验。

维文说，中国是新加坡最大的贸易伙伴，新加坡自2013年起也是中国最大的外资来源国。“因此，从新加坡的角度，我们有着切身利益，而我们对中国的态度向来是展示我国的相关性。”

他举出三个新中政府间合作项目，即苏州工业园、天津生态城，以及重庆战略性互联互通示范项目。其中，重庆项目下的“国际陆海贸易新通道”，将通过新加坡连接中国西部和东南亚。

维文说：“维系与中国的关系在于保持相关性，有用处却不被利用。这是我们所有人都须要找到的微妙平衡，新加坡找到了。”

他强调，新中关系极佳，中国国务委员兼外长王毅不仅上个月访新，两人过去12个月也面对面会见了约四次。“双方互动水平和节奏向来很高。或许较鲜为人知的是，即使在冠病疫情期间，双方仍在关键时刻彼此低调相助。”

长期关系必生分歧 维文：出现时须解决

维文说，新中关系并不对称，因为新加坡太小了，也不是基于完全一致的立场，因为这不可能，但两国找到合作方式，并在出现分歧时共同解决。

他认为，分歧是任何长期关系不可避免的一部分，必须去处理。“这如同一场每周都有同样玩家围坐一桌的游戏。即使你有分歧也要去解决它，并理解这其中有大的格局和更长远的角度。”

派恩进一步追问，新加坡的做法是不是亚细安国家普遍采取的做法。对此，维文说，亚细安已超越欧盟和美国，成为中国最大的贸易伙伴。

“这种贸易相互依存关系是真实的，并仍在增长。”

就中国的“一带一路”项目而言，东南亚对此的主要兴趣在于投资，尤其是基础设施和连通性方面的投资。可见，双方的中长期利益有明显交集。

因此，尽管中国在南中国海问题上与东南亚声索国存在分歧和争端，但这只是双方广泛关系中的一个面向。维文说：“没有人希望情况失控或破坏关系的长期轨迹。”

他坦言，领土声索可能需要数年乃至数十年才能解决，任何国家都不会轻易放弃，但它不是各国继续往来和建立关系的绝对障碍。这正是东南亚目前的情况。

维文也重申，亚细安坚持维护包容开放的区域架构。这当然牵涉美国。事实上，美国在东南亚的投资额，超过它在印度、中国和韩国的投资总额，因此在本区域拥有切身利益。

“我曾对美国历届政府说：‘你们已经占得先机。美国仍是东南亚最大的外资来源国。美国在本区域的存在受到欢迎且具建设性。不要失去这个领先优势。’”

派恩也问维文，是否认为北京正在制定一个能允许澳中有尊严地走出目前混乱局面的方式。对此，维文说，中国在地缘战略上有长远和开阔的眼光，他相信有这方面的计划，虽不清楚何时发生，但希望两国关系能早日改善。