英航母群指挥官：有意与新加坡海军深化合作

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来自 / 联合早报

文 /
王康威

摄影 /
​​​​​​​谢智扬

发布 / 2021年10月12日 5:00 AM

英国伊丽莎白女王号航空母舰打击群昨日停靠新加坡樟宜海军基地，在此之前航母群曾同新加坡海军部队和空军部队展开联合演习，加深两国的军事合作。（谢智扬摄）
英国伊丽莎白女王号航空母舰打击群昨日停靠新加坡樟宜海军基地，在此之前航母群曾同新加坡海军部队和空军部队展开联合演习，加深两国的军事合作。（谢智扬摄）

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英国伊丽莎白女王号（HMS Queen Elizabeth）航空母舰打击群昨日停靠新加坡，航母群指挥官表示，航母群有意与新加坡海军继续深化合作。

伊丽莎白女王号航母群今年5月从英国出航，穿越地中海和印度洋，到太平洋展开七个月的海外部署。

航母群昨天抵达樟宜海军基地前，也参与美英日加荷和新西兰六国进行的联合军演。

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