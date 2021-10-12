英航母群指挥官：有意与新加坡海军深化合作 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 摄影 / 谢智扬 发布 / 2021年10月12日 5:00 AM 英国伊丽莎白女王号航空母舰打击群昨日停靠新加坡樟宜海军基地，在此之前航母群曾同新加坡海军部队和空军部队展开联合演习，加深两国的军事合作。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 英国伊丽莎白女王号（HMS Queen Elizabeth）航空母舰打击群昨日停靠新加坡，航母群指挥官表示，航母群有意与新加坡海军继续深化合作。伊丽莎白女王号航母群今年5月从英国出航，穿越地中海和印度洋，到太平洋展开七个月的海外部署。航母群昨天抵达樟宜海军基地前，也参与美英日加荷和新西兰六国进行的联合军演。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 外交部 航空母舰 跨太平洋伙伴全面进展协定 美国海军陆战队 新加坡空军 伊丽莎白女王号 船舶登记注册局标志计划11月推出 “骑”遇人生