英航母群指挥官：有意与新加坡海军深化合作

英国伊丽莎白女王号（HMS Queen Elizabeth）航空母舰打击群昨日停靠新加坡，航母群指挥官表示，航母群有意与新加坡海军继续深化合作。

伊丽莎白女王号航母群今年5月从英国出航，穿越地中海和印度洋，到太平洋展开七个月的海外部署。

航母群昨天抵达樟宜海军基地前，也参与美英日加荷和新西兰六国进行的联合军演。