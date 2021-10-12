自己苦过来深知穷家孩子苦 青年凭10年赤诚志愿服务 获颁今年总统慈善“领袖奖” 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 摄影 / 严宣融 发布 / 2021年10月12日 5:00 AM 许德财是“总统志愿服务及慈善事业奖”青年组领袖奖得主。他求学时成绩不尽人意，但奋发图强成为一名教师，过去10年持续帮助弱势儿童发掘才能，疫情期间带领义工为低收入家庭提供援助。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 10年前上大学时就组织帮助青少年发掘自身才能的志愿活动，去年冠病疫情暴发后为低收入家庭的学生发起捐款活动，许德财多年来不遗余力扶持弱势儿童，获颁今年的“总统志愿服务及慈善事业奖”。许德财（33岁，商业分析员）念中学时是普通源流学生，成绩不尽人意，被其他同学嘲笑。性格不服输的他发奋读书，发现自己在理科方面颇有天赋，而且教导别人时也有两把刷子。在身边大人们的指导下，他决定走上讲台，在2017年如愿成为初级学院教师。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 总统志愿服务及慈善事业奖 全国志愿服务与慈善中心 船舶登记注册局标志计划11月推出 “骑”遇人生