自己苦过来深知穷家孩子苦 青年凭10年赤诚志愿服务 获颁今年总统慈善“领袖奖”

10年前上大学时就组织帮助青少年发掘自身才能的志愿活动，去年冠病疫情暴发后为低收入家庭的学生发起捐款活动，许德财多年来不遗余力扶持弱势儿童，获颁今年的“总统志愿服务及慈善事业奖”。

许德财（33岁，商业分析员）念中学时是普通源流学生，成绩不尽人意，被其他同学嘲笑。性格不服输的他发奋读书，发现自己在理科方面颇有天赋，而且教导别人时也有两把刷子。在身边大人们的指导下，他决定走上讲台，在2017年如愿成为初级学院教师。