不适应同学间激烈竞争 换个环境摆脱长期旷课

升上永青中学后，快捷源流的竞争和攀比所带来的压力让潘政宇喘不过气，总觉得自己格格不入。中一年中假期过后，他越发跟不上学习进度，索性不去上学，一旷课就是半年。

中二那年，潘政宇转入普通学术源流，学会应对压力，出勤率也恢复正常。由于找到更适合自己的学习环境，他的学习态度起了180度转变，去年N水准放榜还考获五科特优。

如今17岁的潘政宇是新加坡理工学院应用化学课程一年级生。他自认为乐天派，喜欢学习但不会计较自己考几分，当年从小学步入中学，对他是一个很大的转变。“同学之间学业竞争激烈，时常比较成绩。我无法融入新环境，也难以接受新的转变。同学都很拼功课，这似乎不是我想要的生活。”

中一年中假期后，他回校上课更觉得跟不上全班的学习步伐。“我觉得上学没意义，反正学不到什么。我待在家把自己关在房内，每天吃一餐，不是睡觉，就是玩手机游戏。”

父母无法理解潘政宇为何不上学，但也没有责骂他。“大概中一的年底，母亲联系一名飞跃社区服务的辅导员，然后说有人打电话找我，我接听了才知道电话另一端是辅导员。我也从那时开始接受辅导。”

辅导员耐心与他倾谈，帮他克服上学的恐惧。“起初我思绪很混乱，害怕上学，但不知道怕什么。后来我意识到自己怕转变，但知道不能永远逃避，改变是无可避免的，始终要面对。”

转入普通学术源流 新环境让他更能敞开心扉

中一年终考试，潘政宇几乎所有科目不及格。他以为必定留班，但校方允许他转入中二普通学术源流。

潘政宇认为普通学术源流环境更适合自己。“我还是得用功，但和同学之间比较能相处。大家不会过分紧张成绩，彼此扶持鼓励，而我从不爱读书，变成开始为同学辅导功课……我学习敞开心扉，碰到问题时，多与人沟通，而不是逃避。”

中二年底，潘政宇的初数成绩明显进步，他在教师的鼓励下，从中三起修读快捷源流水平的初数。

喜欢逻辑思辨的潘政宇中二起也在辅导员的建议下加入学校的英语辩论队。他借辩论活动提升自己的抗压和临场应对能力。前年，他和团队在永青中学举办的校际比赛中夺下第二名，他在半决赛还获颁最佳辩论员。“我过去选择逃避压力，主要是觉得自己孤立无援，而事实并非如此。我希望我的故事能告诉其他年轻人，你其实不孤单，应勇于求助。”