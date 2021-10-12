每日迎击无形焦虑 小五生要当“最勇敢的年轻人” 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 严宣融 发布 / 2021年10月12日 5:00 AM 英华学校（附小）辅导员过去几年用日历图表记录利凯（化名，左）每天早晨能否自己安抚焦虑的情绪，如果能独立做到，他就可获得星星贴纸，以示鼓励。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 从小感官综合失调的利凯（化名）对嘈杂声、某些味觉和触觉特别敏感。尤其来到新环境，过量的感官刺激，令他不堪负荷。刚入学小一那年，他害怕上学，几乎每天早晨，焦虑排山倒海而来，令他紧张而哭泣。利凯如今已升上英华学校（附小）小五。他自小一被诊断患有焦虑症和多动症。几年下来，在家长、心理医生、学校辅导员的援助下，小小年纪的他学习如何与焦虑“共存”，更好地应付焦虑症带来的不安与恐惧。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 焦虑症 多动症 心理健康 船舶登记注册局标志计划11月推出 “骑”遇人生