每日迎击无形焦虑 小五生要当“最勇敢的年轻人”

从小感官综合失调的利凯（化名）对嘈杂声、某些味觉和触觉特别敏感。尤其来到新环境，过量的感官刺激，令他不堪负荷。刚入学小一那年，他害怕上学，几乎每天早晨，焦虑排山倒海而来，令他紧张而哭泣。

利凯如今已升上英华学校（附小）小五。他自小一被诊断患有焦虑症和多动症。几年下来，在家长、心理医生、学校辅导员的援助下，小小年纪的他学习如何与焦虑“共存”，更好地应付焦虑症带来的不安与恐惧。