卫科局吁停服三款含壮阳成分和类固醇食品

两款在网上售卖的糖果和一款声称可消脂减肥的饮品，分别被查出含有壮阳成分和类固醇，卫生科学局劝请公众勿购买或服用这些产品。

根据卫生科学局文告，这三款产品是含有壮阳成分他达那非（Tadalafil）的“Miracle Gold Candy”和“C4 Candy”，以及含类固醇地塞米松（dexamethasone）的“Coco Hotz Cocoa Drink”。

“Miracle Gold Candy”和“C4 Candy”都作为糖果出售，标榜能让男性提高性欲。经测验后，当局发现它们都含有他达那非，比一般规定的每日剂量高出30倍以上，会显著提高中风和心脏病的风险。该成分是用来治疗男性勃起功能障碍的药物。

“Coco Hotz Cocoa Drink”被标榜为可快速消脂和控制食欲的减肥饮品，当局发现该饮品含有类固醇。长期在未经医生的监督下服用类固醇，可导致严重副作用。

卫生科学局吁请公众立即停服“Miracle Gold Candy”和“C4 Candy”，若感到不适应咨询医生。公众若已服用“Coco Hotz Cocoa Drink”，应立即求医。

这三款产品原本在本地电商平台和社交媒体平台售卖，当局已下令商家和供应商禁售这些产品。若售卖或供应含有强效药物成分的产品，一旦罪成，可被判坐牢最长两年，或罚款最多1万元，或两者兼施。