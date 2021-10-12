即使年过花甲，周世强对于尝试新事物仍干劲十足。他从不同国家搜罗旧款脚踏车，请专人为它们更换零件、重新喷漆等，翻新后再转手。

耕耘近30年的国际货运生意突然遭受冲击，促使周世强（64岁）不得不作出调整，也意外开启了他与脚踏车的缘分。

去年疫情初期，眼见行情惨淡，周世强在绞尽脑汁设法提振生意时，偶然回忆起儿时看父亲骑着“铁马”四处奔走的场景。

周世强说，父亲年轻时经营食堂生意，印象中他每天都骑着老旧的脚踏车出门买菜，当时许多人也都以脚踏车为出行工具，直到后期才不再有这样的情景。“去年疫情暴发后，街上突然又多了很多脚踏车，还有各式各样的设计，我觉得很有意思。”

即使年过花甲，周世强对于尝试新事物仍干劲十足。他开始从不同国家搜罗旧款脚踏车，请专人为它们更换零件、重新喷漆等，翻新后再转手。其间他投入大量时间吸收关于脚踏车的知识，包括学习设计翻新方案。

工作之余，周世强积极投身社区和义工活动。除了多年来定期到监狱当义工，他目前也是非政府组织Society of Starfish Singapore的主席。该组织旨在为来自弱势家庭的中学生提供免费补习，帮他们准备会考和升学。

随着疫情带动骑脚踏车的热潮，周世强也把脚踏车引进组织的宣传活动，吸引更多人了解和支持该组织的工作。“有的学生很有潜质，只是受家庭问题影响，我们希望能支持这些学生完成学业，让他们之后回到组织帮助更多人。”

骑脚踏车也成为周世强的爱好，他常在住家附近骑车运动，也曾挑战骑行50公里。他说：“创业难，守业更难。疫情令许多人受挫，但我希望鼓励大家敢于设想和尝试，即便是像我这样的年纪，还是有办法找到出路。”