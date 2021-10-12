本地转卖50武器 马国男监19月

嫌当技工薪水太低，钱不够用，30岁马来西亚男子从淘宝购买晕眩枪、警棍、指节铜套等武器要转卖给本地客户，没想到包裹在机场被拦截，他也因此被逮捕，警方事后还起获超过50把武器。

这名技工叫刘炳晨（译音），事后面对非法进口武器和非法收藏武器等七项罪名。他今早（10月12日）承认其中四项罪名，余项交由法官考虑后，被判坐牢19个月、鞭打6下，以及罚款1万1000元。

根据案情，去年11月27日晚上11时40分左右，一名移民与关卡局人员在樟宜航空货运中心（Changi Airfreight Centre）检查包裹时，发现其中一个包裹藏有一批武器。这些武器就包括七个电晕装置（stun device）、11把指节铜套（knuckledust）、一把隐藏式长剑和九根警棍（truncheon）。

警方事后接获通报，马上展开调查，隔天早上就根据收件人住址找上门逮捕被告，并从藏在电脑桌下的两个箱子里搜出了另外14把指节铜套（其中三把已经损坏）、10根警棍（baton）和一把爪刀（karambit knife）。

调查显示，被告是一名技工，每个月辛苦加班，到头来的月入只有1200元，他嫌收入太少，因此从2019年底开始从淘宝订购武器，转卖给本地客户，每支武器能赚30元至40元。

他最初在Carousell上兜售，但只做了两笔买卖后就被平台发现关掉了账号。他接着改用Telegram联系客户销售，每次从中国订货，都会打上“游戏周边商品”的标签空运到我国。

完整报道，请翻阅2021年10月12日的《联合晚报》。