送吊唁者多多彩票 少妇丧礼分享快乐

不幸因肺癌逝世，38岁少妇性情乐天派，生前亲自策划，将灵堂布置成生日派对，让亲友欢乐吊唁，还送多多彩票。

死者是许宜铃（38岁，银行公关经理），遗体停柩在金文泰5道第326座组屋。

死者丈夫林清杰（41岁）昨晚在灵堂上受访时说，妻子6月份时因感觉到胸口痛，去检验时才赫然发现患上末期肺癌。“她生前不烟不酒，生活也很规律，只是在检验前的一个月，有轻微咳嗽。她以为只是普通的喉咙干咳，没太在意。”

由于已是第四期，虽然接受治疗，但病情还是每况愈下，直到去世前10天，她预感支撑不了，就交代了后事。“我们都按她的意思，将布置的草图给她看，包括她想要的颜色等。”

姐姐许宜琏（43岁）则表示，妹妹生前乐于助人，不愿看到他人难过，才想布置快乐的灵堂。

“她希望能在欢乐的气氛下走完人生最后一程，我们尽量安排，包括给吊唁者的糖果，用软糖取代传统糖果。另外，妹妹也想送吊唁者彩票，希望能为他们带来好运，因此我们买了200张彩票。”

据观察，灵堂上两侧分别布置了彩虹装饰，旁边及后方都有汽球装饰，以及一个用汽球打造的珍珠奶茶模型。

许宜琏说，妹妹生前非常爱喝奶茶，也叮嘱天天在葬礼上准备珍奶。

完整报道，请翻阅2021年10月12日的《新明日报》。