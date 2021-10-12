盗卖公司57电脑打赏女直播主 科技经理认罪

为打赏网上一些女直播主，科技部门经理偷了公司17台膝上电脑，再以公司名义向两家供应商购买另40台价值逾11万1000元的电脑，之后全数售卖。

被告是34岁男子陈伟洲，案发时在Irisnation公司担任科技部门经理，他面对监守自盗、欺骗等四项控状。受害方是两家定时供应电脑配备给公司的供应商。

案情显示，被告从2018年起在公司任职，负责公司所有的科技配备、看管储存的配备，以及维修并购买电脑配备。在2019年12月至去年5月间，被告将17台公司储备并价值1万1500元的膝上电脑带回家。由于他是科技经理，没有人过问此事。被告过后在电商平台Carousell售卖这些电脑。

2019年11月19日至去年1月29日，被告利用公司名义向供应商Generic Technologies购买价值约3万7203元的14台膝上电脑。被告冒用公司印章完成交易，再安排将电脑送去自己住家。被告过后同样把14台电脑都售出。

去年2月26日到去年5月11日，被告又以公司名义向另外一家供应商Computer Infotech私人有限公司购买26台价值约7万3808元的膝上电脑。被告之后同样把这些膝上电脑都售卖，将获得的钱用以还债与支付个人开销。公司的财经部经理在去年6月5日报警指公司出现未经授权的交易，但购买的电脑不知所踪。

被告代表律师为他求情时说，被告在2018年开始游览线上直播平台，并结识一些女直播主。因担忧直播主会关闭平台，被告被诱使给予她们巨额礼金。他的打赏金额也日益增加。

完整报道，请翻阅2021年10月12日的《新明日报》。