不爽被鸣笛 骑士肉身挡车 头盔狂砸德士

德士被指向缓慢行驶的史古打鸣车笛，骑士被激得跟着德士驶入组屋区，用肉身挡车，不断爆粗大骂，还举起头盔砸坏德士侧镜，拔断雨刷砸穿挡风镜，并在警方抵达前逃离现场。

当时德士里坐着司机和一家三口，在后座抱着小婴儿的父亲吓得拨电报警，母亲则用手机拍下骑士的干案过程。该视频昨天傍晚6时许被上载到社交媒体，至今午截稿前获逾1300人转发，以及有700多则留言。

上述事故发生在昨天（10月11日）近傍晚时分，地点是在吉丰弄（Keat Hong Close）第804B座组屋底楼。

根据上载视频的贴文，电单车骑士被指速度太慢，德士司机只是轻轻鸣了车笛，骑士不知何故反应过度，紧跟着德士进入停车场后开始攻击德士。

视频可看见一头红棕色头发的骑士先拿着头盔砸德士引擎盖，接着用手机敲德士车窗，还大骂脏话。

当时骑士没戴口罩，情绪非常激动，围着德士转圈和敲打，而德士司机则看似神情淡定，并无理会对方，他也叫乘客帮忙拍视频为证。

该座组屋的楼上住户闻声后也拍下视频。该视频显示骑士用头盔砸坏德士的侧镜，甚至把德士后方挡风镜的雨刷拔断后，大力丢在车镜上，导致挡风镜砸穿一个洞。

记者昨晚走访现场，居民陈先生指当时骑士的叫喊声非常大，他出来看个究竟，发现男子的史古打倒在德士后方，而现场也一度传出疑似德士倒退时撞倒史古打，大家以为事情就是这样。他也提到该骑士看起来不是熟面孔。

警方受询时证实接获报案，目前调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2021年10月12日的《联合晚报》。