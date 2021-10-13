SG Diagnostics吁消费者 退还非家用抗原快速检测仪 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 发布 / 2021年10月13日 5:00 AM SG Diagnostics的抗原快速检测仪仅提供给医疗机构和诊所等专业服务机构，并不适用于在家自我检测。（SG Diagnostics提供） 字体大小: 小 中 大 本地一家公司SG Diagnostics售卖的抗原快速检测（ART）仪不适用于在家自我检测，却在网购平台上被转卖，公司呼吁消费者退回这款检测仪。根据《海峡时报》昨天的报道，SG Diagnostics的抗原快速检测（ART）仪获得卫生科学局的使用授权，仅提供给医疗机构和诊所等专业服务机构，并不适用于在家中进行自我检测。公司因此向消费者召回这款检测仪。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 SG Diagnostics 抗原快速检测仪 ART kit 自闭青年以画代话 早数码