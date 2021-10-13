SG Diagnostics吁消费者 退还非家用抗原快速检测仪

本地一家公司SG Diagnostics售卖的抗原快速检测（ART）仪不适用于在家自我检测，却在网购平台上被转卖，公司呼吁消费者退回这款检测仪。

根据《海峡时报》昨天的报道，SG Diagnostics的抗原快速检测（ART）仪获得卫生科学局的使用授权，仅提供给医疗机构和诊所等专业服务机构，并不适用于在家中进行自我检测。公司因此向消费者召回这款检测仪。