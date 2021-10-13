黄永宏：避免扰民或高风险灾难 国防科技社群须为数码领域制定指导框架

在网络、人工智能、大数据和其他新兴领域为国家和商业行为制定指导框架已变得更迫切，国防科技社群应探讨数码领域该有什么样的管理条规。

虽然要让各方达成共识并不容易，但各个企业和国家之间无论如何都须开启这方面的对话。

国防部长黄永宏医生昨晚在第三届新加坡国防科技峰会上致开幕辞时指出国防科技社群必须着重探讨的三个领域。人类虽然在这些领域取得巨大突破，但这些科技也有可能对这一代人造成巨大的破坏和颠覆性作用。