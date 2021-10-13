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王凯旋加入协助弱势群体受雇的商联中心接受培训时，绘画天分被发掘，因此获得额外的内部绘画培训机会。

患有自闭症的年轻人在庇护职场接受员工培训时，绘画天分被社工发掘，获得进一步栽培。母亲希望将来有一天他能靠绘画谋生。

王凯旋（20岁）原本在工艺教育学院就读，但父母觉得环境不适合他，让他退学。今年4月，他加入协助弱势群体受雇的商联中心（Bizlink Centre），在数据管理部门接受培训时，绘画天分被发掘，因此获得额外的内部绘画培训机会。

王凯旋从中学开始画画，当时爱画卡通人物，后来以老师和朋友为素描题材。他觉得画画很有趣，起初是用平板电脑作画，后来培训师鼓励他尝试各种工具和材料，包括彩色笔、帆布等。

“我喜欢用平板电脑素描，因为比较快又容易。”

他说，完成作品所需的时间得看素材有多复杂，还有作品大小。“平板电脑上的简单人物只需要几分钟就能完成，但是在帆布上可用上几天，甚至几个星期。”

凯旋很喜欢商联中心的环境，觉得那里的同事既友善又热心助人，很关心他。“跟他们在一起我很开心。我希望有更多人欣赏我的作品。”

商联中心成立于1986年，30多年来帮助无数受益人在机构旗下的多个企业找到礼品包装、餐饮、礼篮，以及清洁等工作。

小时候因语言障碍

表达能力差容易气恼

不愿透露名字的王太太说，凯旋小时较难照顾，因为语言障碍、表达能力差，他容易气恼，有时甚至用头撞墙。

凯旋也有感官障碍，无法忍受某些食物的质感，甚至温度。他也有食物过敏，不爱尝试新食品，只吃很有限的食物种类，饮食方面的挑战很大。

但王太太说，凯旋长大后，变得更理性了，“照顾他已不再是挑战。他是热心助人、听话的好孩子，有他这样的孩子是莫大的祝福。”

王太太感激商联中心的协助，让凯旋在安全的环境中工作，获得许多善心人的照顾。

“希望他的画作得到更多人的喜爱，以后能靠画画维生。”