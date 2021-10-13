兀兰谋杀案 被告上诉：重郁犯案 求逃死刑

兀兰双尸三命案，谋杀怀孕妻子及四岁女儿的被告张锦兴上诉，代表律师指被告患上严重抑郁症，影响他的判断力才会犯案，根据法律应该属于罪责减轻（diminished responsbility），不该被判谋杀，不该接受死刑。

《联合晚报》日前报道，张锦兴在2017年1月20日上午，于兀兰52通道第619座组屋六楼某四房式单位内，先后掐死身怀六甲的妻子钟佩珊（39岁）与女儿张梓宁（4岁）。案发九天后，即农历大年初一，警方接获通报上门，发现两具被烧焦的尸体，当场逮捕张锦兴。