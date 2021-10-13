兀兰谋杀案 被告上诉：重郁犯案 求逃死刑 订户 来自 / 联合晚报 文 / 郭培贤 发布 / 2021年10月13日 2:43 PM 被告张锦兴案发后被警方押回命案现场。（档案照） 字体大小: 小 中 大 兀兰双尸三命案，谋杀怀孕妻子及四岁女儿的被告张锦兴上诉，代表律师指被告患上严重抑郁症，影响他的判断力才会犯案，根据法律应该属于罪责减轻（diminished responsbility），不该被判谋杀，不该接受死刑。《联合晚报》日前报道，张锦兴在2017年1月20日上午，于兀兰52通道第619座组屋六楼某四房式单位内，先后掐死身怀六甲的妻子钟佩珊（39岁）与女儿张梓宁（4岁）。案发九天后，即农历大年初一，警方接获通报上门，发现两具被烧焦的尸体，当场逮捕张锦兴。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 兀兰双尸三命案 法庭 谋杀 死刑 涉拍雇主洗澡上传社媒平台 女子今被控 退休有计划 余生更美好