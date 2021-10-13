补习老师扮蜘蛛侠 登门送12学生礼物

“那个蜘蛛侠就是我！”

33岁男补习老师在儿童节摇身一变，扮成自己喜爱的超级英雄——蜘蛛侠，骑着脚踏车亲自登门给12名学生送上惊喜，被网友拍下视频在网上疯传。

10月8日儿童节，有网友拍下一名身穿蜘蛛侠服装的男子骑脚踏车在公路骑行，网友看后纷纷打趣称“蜘蛛侠来到新加坡了！”

记者联系上这名蜘蛛侠——梁语轩（补习老师，33岁），他表示自己是在儿童节当天，扮蜘蛛侠为学生送礼物时被网友拍到。

梁语轩表示他每年儿童节都会为补习学生准备礼物，今年他灵机一动，决定扮演成自己最爱的超级英雄蜘蛛侠，为每个学生送上自己提前订制的姓名印章。

梁语轩在儿童节当天原本要为12名学生送上礼物，但因为要长时间穿着蜘蛛侠的服装来回不同地点，自己又热又渴有些体力不支，因此当天只送了礼物给其中六名学生，剩下的六名学生在隔天才送上。

梁语轩表示，学生见到蜘蛛侠时的反应不一，有的学生第一次见到一个活生生的蜘蛛侠在自己家门外吓了一跳，眼睛睁得大大地一时说不出话，过后才从他的语气认出他来，上前和他拍照。另外一些学生则十分兴奋和开心，高兴地从他手中接过礼物。学生的父母都十分支持和感谢梁语轩的做法，还会帮他和学生拍照留念。

完整报道，请翻阅2021年10月13日的《联合晚报》。