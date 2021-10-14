退休有计划 余生更美好

与过去相比，新加坡人的寿命更长也更健康了。很多人把退休看成人生新阶段，有更多时间追求自己热爱的活动与嗜好。疫情让很多人意识到尽早规划退休的重要性。

再多两个月，工程师陈先生就55岁了。如今他的孩子都大了，他也找到了新的兴趣：在一家帮助弱势儿童的慈善机构当志工。他计划在退休的黄金岁月可以把大多的时间花在志愿工作上，因此想了解如何才能达成退休目标。如果他将来转成兼职工作，是否有足够的储蓄，在退休后还能过舒适的生活？作为第一步，陈先生首先查看了自己的公积金储蓄。

1）55岁起：

陈先生的公积金户头里有一些储蓄可提取，来资助他的志愿项目。但是，他决定动用现金储蓄，因为他的公积金储蓄能为他赚取更高的利息。

他知道他可以随时使用PayNow即时转账系统，来提取公积金储蓄，以备日后需要时使用。

填补公积金户头享受高回报。（图／SPH Content Lab和Getty Images）

2）55岁到65岁：

陈先生继续全职工作，周末时则进行志愿工作。

当他有能力的时候，就会填补公积金户头，以赚取每年高达6%的利息*。 这样一来，他日后便能获得更高的入息。

3）65岁起：

陈先生转为兼职工作，以腾出更多时间投入志愿工作。他可以选择开始领取公积金终身入息，数额取决于他退休户头（Retirement Account）里的存款额。

65岁起可以根据退休户头的存款额，领取公积金终身入息。（图/SPH Content Lab）

既然他还有收入，他决定先不要领取公积金终身入息。每推迟一年领取入息#，他的每月入息就会增加高达7%。

#不可推迟到70岁之后

推迟领取公积金终身入息，每月入息可增加高达7%。（图/SPH Content Lab)

4）67岁：

陈先生退休了，全职进行志愿工作。他开始领取公积金入息，在不必担心财务的情况下享受他的人生新阶段。

公积金终身入息计划助你减轻忧虑

每个新加坡人都有公积金，它是设定退休计划的基础。从你开始工作的那一天起，你已开始为你的未来而储蓄。你所积累的公积金，将用来加入公积金终身入息计划（CPF LIFE）。这是全国性的终身保险年金计划，让你能安心追求人生目标。

1.终身有入息

多数私人退休入息产品只在固定年限内支付入息，但公积金终身入息计划保证你在有生之年每月都有入息。

2.安全又高回报的计划

公积金终身入息计划中的存款能享有高达6%年利率*的高回报。相比之下，私人领域产品的回报则根据市场而变化。

3.更加实惠

由于公积金终身入息计划是全国性的计划，成本和风险可以更好地由众多会员分担。你也无需承担任何广告或代理佣金，因为该计划由公积金局管理。

要了解更多详情，请浏览网站：www.cpf.gov.sg

*这包括55岁或以上人士首3万元公积金储蓄的2%额外年利率，和接下来3万元的1%额外年利率。

**数额以一名55岁公积金会员在2021年预留基本存款、全额存款和超额存款，没有额外填补公积金的情况来计算。

***数额根据公积金终身入息计划下的标准计划，适用于2031年满65岁的公积金会员，截至2021年的估算。

注：陈先生人物纯属虚构，供说明之用。

【本文由公积金局呈献】