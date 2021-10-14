一周宽限期未到 部分商场已要求出示接种证明 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年10月14日 5:00 AM 由于工作人员须逐一检查接种证明，昨天午餐时间碧山第八站出现人龙，但公众不必等候太久，很快便能进入商场。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 虽然购物商场在实施疫苗接种差异化安全管理措施前有一周宽限期，好些商场和大型独立店面已开始要求访客出示接种证明，并提醒还未完成接种者从下周起不能进入。《联合早报》记者昨天走访几家商场时发现，商场都在入口处加派人手，确保检查公众的接种证明时，不会造成长长的人龙。其中，碧山第八站（Junction 8）中午时段出现排队情况，但公众等候几分钟便能进入商场。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 疫苗 商场 合力追踪 疫苗接种差异化安全管理措施 冠状病毒19 涉拍雇主洗澡上传社媒平台 女子今被控 退休有计划 余生更美好