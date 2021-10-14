一周宽限期未到 部分商场已要求出示接种证明

虽然购物商场在实施疫苗接种差异化安全管理措施前有一周宽限期，好些商场和大型独立店面已开始要求访客出示接种证明，并提醒还未完成接种者从下周起不能进入。

《联合早报》记者昨天走访几家商场时发现，商场都在入口处加派人手，确保检查公众的接种证明时，不会造成长长的人龙。其中，碧山第八站（Junction 8）中午时段出现排队情况，但公众等候几分钟便能进入商场。