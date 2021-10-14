一周宽限期未到 部分商场已要求出示接种证明

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来自 / 联合早报

文 /
梁伟康

摄影 /
白艳琳

发布 / 2021年10月14日 5:00 AM

由于工作人员须逐一检查接种证明，昨天午餐时间碧山第八站出现人龙，但公众不必等候太久，很快便能进入商场。（白艳琳摄）
由于工作人员须逐一检查接种证明，昨天午餐时间碧山第八站出现人龙，但公众不必等候太久，很快便能进入商场。（白艳琳摄）

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虽然购物商场在实施疫苗接种差异化安全管理措施前有一周宽限期，好些商场和大型独立店面已开始要求访客出示接种证明，并提醒还未完成接种者从下周起不能进入。

《联合早报》记者昨天走访几家商场时发现，商场都在入口处加派人手，确保检查公众的接种证明时，不会造成长长的人龙。其中，碧山第八站（Junction 8）中午时段出现排队情况，但公众等候几分钟便能进入商场。

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