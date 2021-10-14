易华仁：各国应合作重建更坚韧全球航空系统 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年10月14日 5:00 AM 交通部长易华仁呼吁各国共同合作，并借助国际民航组织和业界的支持，重建更强大、安全和坚韧的全球航空系统。图为在樟宜机场第一搭客大厦的捷星与酷航客机。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 冠病疫情严重打击全球航空业，当务之急是要大家集体合作，重建一个更强大、安全和坚韧的全球航空系统。交通部长易华仁前天在国际民航组织有关带领航空业复苏的部长圆桌会议上发言时指出，冠病疫情暴发至今已过了21个月，全球如今处于重振和恢复国家航空旅游的关键时刻。他强调，政府和业界领袖迫切需要在双边、区域和多边等方面共同合作，才能重建公众的信心，通过无须隔离的航空旅游方式重开边境。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 易华仁 航空业 涉拍雇主洗澡上传社媒平台 女子今被控 退休有计划 余生更美好