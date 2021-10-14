易华仁：各国应合作重建更坚韧全球航空系统

冠病疫情严重打击全球航空业，当务之急是要大家集体合作，重建一个更强大、安全和坚韧的全球航空系统。

交通部长易华仁前天在国际民航组织有关带领航空业复苏的部长圆桌会议上发言时指出，冠病疫情暴发至今已过了21个月，全球如今处于重振和恢复国家航空旅游的关键时刻。

他强调，政府和业界领袖迫切需要在双边、区域和多边等方面共同合作，才能重建公众的信心，通过无须隔离的航空旅游方式重开边境。