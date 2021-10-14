王瑞杰：推动科技与创新事业 国防领域须探索与私企合作新方式 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年10月14日 5:00 AM 副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（台上演讲者）在第三届新加坡国防科技峰会上发表主旨演讲，就国防领域面对的四大变化，以及如何打造更安全、具韧性和可持续发展的世界提出构想。活动在香格里拉酒店举行，现场出席的约有100人，另700名与会者通过视讯参加。（通讯及新闻部提供） 字体大小: 小 中 大 国防领域必须探索与私企合作的新方式，包括制定灵活的采购和研发框架，才能全面发挥私企的潜能，进一步推动国防科技和创新事业。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨晚在第三届新加坡国防科技峰会上发表主旨演讲时，指出国防领域面对的四大变化，并就如何打造更安全、具韧性和可持续发展的世界提出构想。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王瑞杰 新加坡国防科技峰会 涉拍雇主洗澡上传社媒平台 女子今被控 退休有计划 余生更美好