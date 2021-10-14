王瑞杰：推动科技与创新事业 国防领域须探索与私企合作新方式

国防领域必须探索与私企合作的新方式，包括制定灵活的采购和研发框架，才能全面发挥私企的潜能，进一步推动国防科技和创新事业。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨晚在第三届新加坡国防科技峰会上发表主旨演讲时，指出国防领域面对的四大变化，并就如何打造更安全、具韧性和可持续发展的世界提出构想。