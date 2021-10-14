新书《巴克的遗泽》彰显体育对树人建国贡献

我国首任律政部长巴克热爱运动，从学生时代起就擅长板球、足球、橄榄球、田径、曲棍球和羽毛球，而每项运动都表现出色。虽然在内阁任职期间从未负责过体育，但在他的政治生涯中却深入参与我国的体育发展。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤前天在新书《巴克的遗泽》（The Legacy of E.W. Barker）的推介仪式致词时，表扬这位建国元勋的功绩。

南大增设“巴克助学金”支持体育相关教育

张志贤说：“这是对巴克的致敬，他始终把国家放在个人之上，坚信体育的力量，通过促进纪律和体育精神，以及维持健康的身体、活跃的头脑和良好的品格，为国家创造更光明的未来。”

张志贤也宣布，南洋理工大学和巴克的家人将以巴克的名义推出“巴克助学金”（E.W. Barker Bursary），每年给体育科学和管理系的优秀学生发放多达四份不设服务期的助学金，以确保他们无论经济状况都能获得高质量的体育相关教育。

新书的编辑团队包括国立教育学院体育与运动科学部主任许坤德副教授、谢永和教授，以及高级讲师郑镐珍博士。

新书内容关于巴克对我国体育的贡献，还通过10名“巴克教授基金及奖学金”得主的视角，讲述教授基金及奖学金对我国体育的影响。

张志贤说，巴克教授基金自2005年以来已邀请了来自澳大利亚、加拿大、马来西亚、英国，以及美国的10名知名教授和学者在本地举办讲座和研讨会，并在体育科学和管理方面开展研究。

巴克奖学金从2009年至今颁发给33名学生，培养热爱体育和体育教育的新一代学生运动员。

前两年的巴克教授基金及奖学金颁奖典礼因疫情被取消，张志贤在昨天的新书推介仪式上，为前年、去年和今年的八名南大体育科学与管理系的奖学金得主颁奖。

今年的奖学金得主陈道臻（23岁）受访时说，在理工学院选修会计学的她，到了大学原想报读商学院却不成功，误打误撞选修哲学系后又发现这个学科不适合自己。

当时感到茫然的她，一度想过退学，但一个偶然机遇，让她发现体育科学与管理系的课程是她兴趣所在，便毅然转系。

陈道臻希望有机会代表南大和新加坡参加国际跆拳道比赛，毕业后也想成为体育教师。

从小学就热爱足球的陈俊恺（23岁）是去年的奖学金得主。他说：“巴克在学生时代活跃于多种运动，我想，这展现体育对个人整体发展的重要性，维持学业和体育之间的平衡是办得到而且有益的。”

陈俊恺毕业后想继续深造，然后在本地从事体育方面的工作，回馈社会。