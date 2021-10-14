撞倾斗车酿二死15伤 庭讯：运客工罗厘未超载或超速 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄贝盈 发布 / 2021年10月14日 5:00 AM 今年4月20日清晨6时许，一辆载有多名客工的罗厘在泛岛快速公路撞上停在路肩的倾斗卡车，酿两死15伤。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 倾斗卡车清晨在泛岛快速公路行驶途中爆胎，停在路肩一分钟后，突然被一辆载有16名客工的罗厘撞上，罗厘司机和乘客全部受伤送院，其中两人不治。验尸庭研讯揭露，事发时16名客工都坐在罗厘后方的车斗上，两名死者就在车斗左前方的位置，事发时首当其冲。罗厘没有超载，也没有超速的迹象。今年4月20日清晨6时许，泛岛快速公路往樟宜机场方向、靠近惹兰巴哈出口前的路段发生二死15伤的严重车祸，引起广泛关注。数名议员之后在国会对罗厘载送客工存在的安全隐患表示关切。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 罗厘 车祸 涉拍雇主洗澡上传社媒平台 女子今被控 退休有计划 余生更美好