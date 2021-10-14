撞倾斗车酿二死15伤 庭讯：运客工罗厘未超载或超速

倾斗卡车清晨在泛岛快速公路行驶途中爆胎，停在路肩一分钟后，突然被一辆载有16名客工的罗厘撞上，罗厘司机和乘客全部受伤送院，其中两人不治。

验尸庭研讯揭露，事发时16名客工都坐在罗厘后方的车斗上，两名死者就在车斗左前方的位置，事发时首当其冲。罗厘没有超载，也没有超速的迹象。

今年4月20日清晨6时许，泛岛快速公路往樟宜机场方向、靠近惹兰巴哈出口前的路段发生二死15伤的严重车祸，引起广泛关注。数名议员之后在国会对罗厘载送客工存在的安全隐患表示关切。