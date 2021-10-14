小六会考之后，李科响用了12年才进入大学殿堂，比同龄男生多了约四年时间。李科响的求学历程更长，他所经历的也更多。

从普通工艺源流班，一路到大学电机与电子工程系，比起同龄同学，李科响的求学历程似乎绕了远路。

目前就读南洋理工大学电机与电子工程系二年级的李科响（26岁）比同届同学大四岁，因为他的求学路与一般人不同。

李科响说：“小学会考时，我自觉已尽了最大的努力，成绩却不好。我当时只想避开朋友，也不想面对爸妈。”

当年他拿着普通（工艺）源流班的录取通知单，不知怎么跟爸妈开口，他说：“出乎意料的是，妈妈竟然鼓励我说这并不是结局，她相信我。”

李科响从安德逊中学毕业后，以优异的成绩考上工艺教育学院（ITE）航空电子系，三年后更考上理工学院航空电子系。

一路闯关，直到考入南大，李科响认为最关键的原因是妈妈的支持。他说：“父母从不施压或责备我成绩不好，尤其身为财务顾问的妈妈知道如何指引我，一步一步来。”

学业成绩不理想，也为他的生活带来自卑感。他说：“有一回在工教院和理工学院的划龙舟赛中，我们的队伍得了第一，我雀跃无比，感觉自己处在劣势快10年，好像终于扬眉吐气。”

小六会考后，李科响用了12年才进入大学殿堂，比同龄男生多了约四年时间。李科响的求学历程更长，他所经历的也更多。

还有两年才从南大毕业的他，今年刚与青梅竹马的女友订下婚约。校园生活之余，他也是个斜杠青年，开创了自己的YouTube频道Bleekers。他笑说：“我的生命经历教会我，即便处在低谷，也要拍拍自己的肩膀，时常为自己拍掌喝彩。我梦想成为一名工程师，就像我所崇拜的特斯拉总裁埃隆·马斯克一样。”