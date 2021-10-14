订沙发一年未收到货 男子上女老板家讨说法反被指擅闯屋

订购法式风格沙发，家具却迟迟不来，男顾客心急之下跑到家具店女老板住家讨说法，在卧室的女老板却嚷嚷自己没穿好衣服，直指对方擅闯私宅。男顾客担心百口莫辩，马上报警保清白。

黄先生（48岁）是在去年9月，从家具店Paris Home LLP订购一套法式沙发，岂料至今已过了一年，沙发都还未送来。