订沙发一年未收到货 男子上女老板家讨说法反被指擅闯屋 订户 来自 / 联合晚报 文 / 陈昱嘉 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年10月14日 2:39 PM （左图）夫妻订购价值2800元的法式风格白色沙发，并交了2280元的订金。（右图）黄女士申诉去年9月订购一套法式沙发，但家具店老板和家具工厂频频拖延送货日期，她和丈夫气得报警。（受访者提供/陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 订购法式风格沙发，家具却迟迟不来，男顾客心急之下跑到家具店女老板住家讨说法，在卧室的女老板却嚷嚷自己没穿好衣服，直指对方擅闯私宅。男顾客担心百口莫辩，马上报警保清白。黄先生（48岁）是在去年9月，从家具店Paris Home LLP订购一套法式沙发，岂料至今已过了一年，沙发都还未送来。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 家具 消费纠纷 三好心妈妈号召 300多人送客工物资 后港“四人茶水帮” 总岁数近300岁