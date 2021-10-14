订沙发一年未收到货 男子上女老板家讨说法反被指擅闯屋

订户

来自 / 联合晚报

文 /
陈昱嘉

摄影 /
陈来福

发布 / 2021年10月14日 2:39 PM

（左图）夫妻订购价值2800元的法式风格白色沙发，并交了2280元的订金。（右图）黄女士申诉去年9月订购一套法式沙发，但家具店老板和家具工厂频频拖延送货日期，她和丈夫气得报警。（受访者提供/陈来福摄）
（左图）夫妻订购价值2800元的法式风格白色沙发，并交了2280元的订金。（右图）黄女士申诉去年9月订购一套法式沙发，但家具店老板和家具工厂频频拖延送货日期，她和丈夫气得报警。（受访者提供/陈来福摄）

字体大小:

订购法式风格沙发，家具却迟迟不来，男顾客心急之下跑到家具店女老板住家讨说法，在卧室的女老板却嚷嚷自己没穿好衣服，直指对方擅闯私宅。男顾客担心百口莫辩，马上报警保清白。

黄先生（48岁）是在去年9月，从家具店Paris Home LLP订购一套法式沙发，岂料至今已过了一年，沙发都还未送来。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容