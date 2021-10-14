撞上一家三口导致六人伤 司机辩称失去意识 监12周罚款及吊牌

一家三口小年夜在中央分界堤被车撞上，妇女左脚当场惨遭撞断。肇祸司机不认罪，辩称自己当时失去意识，但法官不买账，今早（10月14日）判他坐牢12周和罚款2500元，以及吊销各级驾照五年。

被告黄耀兴（65岁）面对两项控状，包括疏忽驾驶导致他人受伤和重伤的控状，指他在2019年2月3日（小年夜）早上8时48分，开车经过往苏芒巷的榜鹅中路时，冲上中央分界堤撞上三名路人。六人在车祸后送院治疗，包括三名路人、两名女乘客和被告。

被告不认罪，经审讯后被判罪成。

根据控方的结案陈词，目击者当时发现被告驶过红绿灯后速度飞快，在超车一辆德士不久后就突然冲上中央分界堤，撞上站在中央分界堤的一家三口，并撞倒一旁的大树。

妇女膝盖以下须截肢

一家三口包括当时58岁的男子，54岁的女子和29岁的女儿，其中妻子伤势最重，她的左脚踝以下的足部当场被撞断，断肢当时被装在冰袋连同她一起送院，无奈送院后为了保命，膝盖以下必须截肢。

被告抗辩时指，他在案发前一度失去意识，并指自己当时出现昏厥（syncope）。

但当时赶到现场的医护人员曾两度问被告是否不适或失去意识，他仅回应说“没有”和“不记得”，而他当时神志清醒，没有明显外伤，只申诉胸口和大腿疼痛，后来也入院检查。

法官认为，被告当时若真的失去意识，肯定会重复向医护人员或医生提起，而且他描绘当时的身体状况与昏厥的症状不符，而他入院后曾告诉医生自己在事发前一晚没睡好，显然被告的供词不一致而且不可信。

完整报道，请翻阅2021年10月14日《联合晚报》。