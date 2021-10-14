组屋停车位变“私家专用” 电单车骑士留字条赶人

留字条“宣告主权”，电单车骑士不满专用车位遭别人霸占，留字条要求对方把电单车移至别处，遭网民批评自私。

这起事件发生在本月11日，地点是巴西立71街第757A多层停车场的三楼，有一名网民初次到该停车场停车，事后把电单车停在第89号车位。

隔日他却发现电单车上有别的骑士留下的纸条，注明该车位是专属于对方的，字条写到：“相信你是新来的，我没看过你的电单车，你能不能停在别的车位？”

字条写道，把电单车停在这里的都是常客，若网民停车，他们这些常客就会没有车位，并预先表示感谢对方的理解。

事件在面簿SGRoadVigilante公开后，引起不少关注，贴文共有539人分享，也有404名网民留言，许多网民批评电单车骑士自私的行为，有者就表示，即使购买了停车场的月票也不代表有资格将车位占为己有，而应该是先到先得。

另有网民也指出，组屋的停车场没有所谓的“预定”车位，况且该车位是被划为白色地段，任何人都能停，他也提议让上述骑士报警，以防之后车子出事。

照片显示，89号车位有贴纸，相信就是用来标注车位属于留字条的骑士，而附近墙上也有贴纸，并挂上了时钟跟扫把。据了解，留字条的骑士相信有三辆电单车停放在停车场。

建屋局：霸位属违例

经记者查询，霸占车位属违例，根据建屋发展局网站资料，若电单车骑士将停车位用于未经授权的目的，罚款金额达80元。

完整报道，请翻阅2021年10月14日的《新明日报》。