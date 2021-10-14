拍摄老雇主洗澡放上网 女佣被控偷窥罪

女佣帮老雇主洗澡时数次拍下视频，还上传至社交媒体平台，儿子看新闻得知，气极报警，今早（10月14日）这名女佣涉偷窥和散播不雅视频罪名，被控上庭。

《新明日报》今年初报道，一名印尼女佣于今年1月，在社交平台TikTok上传替年迈男雇主洗澡的视频，遭网民炮轰。

当时被疯传的视频可见，身穿红色上衣的女佣，拿着花洒为一名光着身体的老翁淋浴。女佣过程中曾几度望向镜头，而老雇主似乎并不知道洗澡过程被拍。

时隔九个月，警方昨天下午发表文告披露，当局今年1月3日接获通报，指一名33岁女子涉嫌偷窥和散播一名弱势受害人的不雅视频。

警方表示，这名女子涉拍下帮老雇主洗澡的视频后又把视频上传到社交媒体平台，她相信也把视频散播给其他人。女子遭警方逮捕后，今早被控上庭。

女佣是33岁的努尔·哈利萨，她一共面对13项控状，指她在去年1月至今年1月，七次在受害人不知情的情况下，用手机拍下她为受害人洗澡的视频。另外，她也被指事后把视频转发给其他人。

女佣今早（10月14日）穿粉色衣服出庭，被控时表情肃穆。她在庭上表示，不记得几时把视频转发出去，但只记得转发一次，并非四次。

完整报道，请翻阅2021年10月14日的《新明日报》。