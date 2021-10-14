打理赌窟抵赌债 赌客变掌舵人

赌客变身赌窟“老板”！男子到芽笼非法赌窟赌博输钱后没钱还，答应帮忙打理赌窟来“抵”赌债，后来还成为了赌窟的“头目”，最终在警方扫荡行动中落网。

被告黄泽量（译音，53岁）面对一项触犯公共赌馆法令和一项抵触冠病19（临时措施）（管制令）条例的控状。他昨天认罪后，被判坐牢四周又三天，以及罚款2万元。

根据案情，芽笼一带一栋三层楼的店屋“内有乾坤”，一楼店面空置着，三楼却是赌窟。

案情显示，被告去年10月多次到店屋赌博试手气，结果输了不少钱，欠下一名叫“阿炳”的男子一笔赌债。为了偿还赌债，被告按对方要求帮忙打理赌窟。

没过多久，被告已经还清债务，但“阿炳”这时却突然失联。不过，由于经营赌窟利润高，被告乐得继续打理赌窟，其他人也称被告为“老板”。

后来相信警方收到风声，在同年12月1日晚上11时许突击该赌窟，当场逮到被告和另外27名挤在三楼赌博的赌客。当中有些人没戴好口罩，一看到警方上门，吓得赶紧把口罩拉好。

由于当时正值病毒阻断措施解封第二阶段期间，超过五人的社交聚会是违法的，而被告也因非法经营该赌窟而落网。

根据警方早前发出的文告，当局在行动中起获至少6万9500元现金、筹码和其他用具。

庭上揭露，被告曾在2017年在芽笼14巷和16巷经营摇骰子“四五六”（See Goh Lak）赌档，凡是有人走过，他都会推销一番，拉人加入赌局。他事后被控上庭并被判刑。

完整报道，请翻阅2021年10月14日的《联合晚报》。