接种者旅游走廊费用全攻略

新加坡自9月8日起已开通德国和文莱接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）。随着近85％的本地人口已完成接种疫苗，新加坡民日前宣布，把另外​九个欧美和亚洲国家，即加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国、美国和韩国也纳入计划。​

从10月19日起，12岁及以下未接种冠病疫苗的孩童也可在疫苗接种者旅游走廊计划下入境我国。这意味着有小孩的家庭可举家出国旅行。

11月20日就是学校年终假期的开始，很多家庭或许正在筹备到VTL计划下的各国旅游，预订机票。zaobao.sg根据七天的旅游行程，为你整理今年学校假期间新加坡航空公司（SIA）经济舱的机票价格、出发前后所需进行的核酸拭子检测（PCR）数量及价格估算，帮助你提早做好准备！

注：下列机票价格以10月13日新航网站资料为准，币值以新元计算。因文莱尚未对我国休闲旅客开放，文莱暂不入列。

德国

目前，国人可预订前往德国两大城市：慕尼黑及法兰克福

1. 慕尼黑（Munich）

如果要飞慕尼黑，11月底的机票价格，比12月中旬便宜近三分之一。

11月12日至11月29日：967元

12月13日至12月20日：1207元

2. 法兰克福（Frankfurt）

法兰克福11月底及12月中旬的价格相等

11月22日至11月29日：967.30元

12月13日至12月20日：967.30元

加拿大（温哥华）

从温哥华（Vancouver）飞来新加坡的新航VTL航班于12月4日才开通。

12月9日至12月16日：1031.10元

丹麦（哥本哈根）

11月底与12月中旬飞往哥本哈根（Cophenhagen）的机票价格相近，均为1700元左右。

11月22日至11月29日：1727.10元

12月16日至12月23日：1707.10元

法国（巴黎）

如果前往巴黎，11月底的机票价格较12月中旬便宜，价差47元左右。

11月24日至12月1日：958.10元

12月13日至12月20日：1008.10元

意大利

目前，国人可飞往意大利两大城市罗马及米兰

两大城市相比，无论是11月底或12月中旬，米兰的机票都相对便宜 。

1. 罗马（Rome）

11月22日至11月29日：1754.80元

12月13日至12月20日：2123.70元

2. 米兰（Milan）

11月22日至11月29日：1734.50元

12月13日至12月20日：1974.50元

荷兰（阿姆斯特丹）

阿姆斯特丹（Amsterdam）11月底及12月中旬的价格相等。

11月23日至11月30日：958.40元

12月14日至12月21日：958.40元

西班牙（巴塞罗那）

如果到访巴塞罗那（Barcelona），11月底的机票价格相对12月中旬便宜，价差240元左右。

11月22日至11月29日：1725元

12月13日至12月20日：1965元

英国（伦敦）

如果到访伦敦，12月中旬的机票价格比11月底贵，价差多达666元左右。

11月22日至11月29日：1081.90元

12月14日至12月21日：1747.90元

美国

目前，国人可乘新航飞往美国三大城市：纽约，洛杉矶及旧金山

三大城市相比，无论是11月地或12月中旬，飞洛杉矶的机票是最便宜的。

1. 纽约

11月22日至12月29日：1144元

12月13日至12月20日：1446元

2. 洛杉矶

11月22日至11月29日：1029.10元

12月13日至12月20日：1365.10元

3. 旧金山

11月22日至11月29日：1779.80元

12月13日至12月20日：1842.90元

韩国（首尔）

与其他VTL计划国家有别，12月中旬到访韩国的机票相较于11月底更加便宜。

11月22日至11月29日：1327.10元

12月14日至12月21日：1141.10元

民众在选择返程机票时须预订VTL计划下的指定航班（Designated VTL flight），出发前也须注意不同国家对PCR检测的相关要求。