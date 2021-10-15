客工​的​主要雇主胜科海事昨晚发文告说，过去一周​已​密切留意​状况，并与宿舍业者合作，正视​客工的顾虑，包括​确保有适当的隔离空间以及​足够​医疗援助。不过有客工指出，​隔离措施不到位的情况已持续两三周，导致越来越多人确诊​。大家多次反馈无果，以致产生了情绪。

西雅惹兰都康速建宿舍前天（10月13日）发生客工聚集事件，宿舍业者及客工雇主指出，确诊冠病客工送往医疗设施的过程受延误，因过去一周病例突然激增所致。他们已与人力部做出适当安排，确保客工有足够医疗支持，并提醒伙食供应商务必严格遵守卫生标准。

作为客工主要雇主的胜科海事昨晚发文告说，过去一周密切留意西雅惹兰都康（Jalan Tukang）速建宿舍客工住户的状况，并与宿舍业者合作，正视他们的顾虑，包括让确诊客工在宿舍内有适当的隔离空间，以及为他们提供医疗援助。

负责管理宿舍的西雅住宿（Westlite Accommodation）也发文告说，宿舍有3400个床位，当中约四成，即1400个床位出租给胜科海事的员工。宿舍人员一直依照并执行政府指定的抗疫措施，目前已把所有确诊病患转到适当设施。

按照现有医疗保健措施，抗原快速检测（ART）结果呈阳性的客工会转到宿舍康复设施或中央康复设施接受隔离。未接种疫苗或有症状的病患则须接受聚合酶链式反应（PCR）检测，并在宿舍隔离设施等候结果。若结果呈阳，便会送到社区护理设施。

西雅住宿说：“由于病患人数众多，转送才会出现延误。我们正与人力部属下的保障、关怀与接触小组（ACE）合作克服这些后勤挑战……ACE也已派遣流动医疗团队，以增强区域医疗中心的能力，并解决所有客工的医疗问题。”

宿舍住户：午餐等太久 向当局人员反馈才会聚集

《联合早报》记者昨天走访该宿舍时，喧闹的场景不再，只有20多名客工井然有序地在宿舍大门排队，相信正等待受检。

受访客工指出，多数客工昨早已外出工作，但有些客工因身体不适或与确诊者有过密切接触，留在房内休息。

一名了解事发经过的李姓宿舍住户（30岁）受访时透露，大家前天并非刻意聚集闹事。

“聚集事件从中午开始，当时午餐等了超过一小时都还没送来。人力部人员这几天收到客工反馈，当时刚好到场了解情况，客工就一窝蜂地给予反馈，七嘴八舌地讨论情况。

“后来警察到来，通知我们若不散去，将以非法群聚将我们逮捕，大家约下午3时散去。”

这名住户的一名室友确诊，房间过后却没消毒，他非常担心受感染，所幸至今没事。

援助组织​：客工不满​​因医疗​措施​​不足​伙食不卫生

他说，这种惴惴不安的情况已持续两三周，宿舍本来只有少数人确诊，但因隔离措施不到位而导致越来越多人确诊，大家多次向当局反馈无果，再也压抑不住情绪。

本地多个援助客工的组织都对此事件表示关注。非营利组织客工亦重（TWC2）主席傅黛碧（Debbie Fordyce）受访时说，宿舍内医疗措施不足以及伙食不卫生，客工才会不满，但却得面对警方派遣的镇暴车和多名警员。

她表示，没听说宿舍内出现骚动，当局却全副武装出现，让公众误以为客工动不动就闹事。

义工组织冠病19客工援助联盟（CMSC）则在面簿贴文说，这次的事件很明显源自压抑多时的情绪，这些客工想必非常无助。

“不幸的是，即使经历了去年客工宿舍疫情大暴发以及多方介入之后，帮助建设我国的客工的伙食待遇仍不理想。”