打追加剂可选另一款mRNA疫苗 专家：有益但暂无科学证明

公众在接种冠病疫苗追加剂时，可选择接种与前两剂不同的信使核糖核酸疫苗。专家指出，在理论上这样的做法虽有益，但目前尚未有这方面的科学证明。

公众李瑞发（63岁，退休）和妻子昨早（10月14日）到丰加北民众俱乐部疫苗接种中心注射追加剂。他们约半年前完成疫苗接种，当时注射的是辉瑞疫苗，这次则选择莫德纳。

“我在网上看到一些资料说接种不同的疫苗比较有效，我的女儿是一名医生，她也说可以更换不同的疫苗。”

根据卫生部网站，公众在接种追加剂时，可在两种信使核糖核酸（mRNA）疫苗之间选择。

之前接种两剂辉瑞疫苗的吴美英（61岁，诊所助理）则为了方便，选择到离住家最近的兀兰民众俱乐部注射莫德纳追加剂。她认为，两种都是mRNA疫苗，不担心会产生太严重的副作用。

专家指或具新副作用风险 也有认为混搭无显著差别

也有许多公众并不知道自己在接种追加剂时，可选择与前两剂不同的mRNA疫苗。

施素琳（70岁，退休）说，自己之前接种莫德纳疫苗，上网预约注射追加剂时便选择回到同一个接种中心。

“工作人员问我有没有想要换疫苗，我才知道可以那么做。但我都到现场了，就决定打回一样的。”

传染病专家梁浩楠医生说，辉瑞和莫德纳虽然都是mRNA疫苗，但仍有些许不同。在理论上，混合这两种疫苗能带来更多元的免疫反应。

他解释，假设辉瑞和莫德纳疫苗各能产生四种抗体，当中会有部分的关键抗体重合。当接种两剂辉瑞疫苗的公众注射莫德纳追加剂，重合的关键抗体将被加强，从而提高免疫力。不过，梁浩楠也说，目前还没有任何的数据和临床研究能证明，选择不同的mRNA疫苗作为追加剂的确更有效。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授同意，混搭疫苗在理论上的确有益处，但也可能具有引发新副作用的风险。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授则认为，两种mRNA疫苗的不同在于抗原和剂量，完成mRNA疫苗接种者选择辉瑞或莫德纳作为追加剂，不会产生显著差别。

莱佛士医疗：打追加剂者约一成选择另一款疫苗

负责管理12个疫苗接种中心、旗下四家诊所提供疫苗接种服务的莱佛士医疗集团受询时说，目前为止，约一成完成追加剂接种的民众，选择注射与前两剂不同的mRNA疫苗。

莱佛士医疗集团家庭医生曾宪卓说，接种中心的职员会在为民众施打追加剂前，确保他们知道自己选择的是哪一种疫苗。对于不清楚要打哪种疫苗的民众，工作人员也会提供建议。“我们会告知公众，混合这两种mRNA疫苗是安全的，但目前还没证据显示混合功效是否更好。”

管理九个疫苗接种中心的富乐医疗集团（Fullerton Health）发言人说，自上周六起，接种中心的预约人数增加三成，当中有约70%到80%是预约接种追加剂的民众。

发言人说，大多民众都清楚自己要接种的是哪种疫苗，但现场人员还是会再次提醒他们。

卫生部上月14日开始邀请在至少六个月前完成两剂mRNA疫苗接种的符合条件者打追加剂。目前受邀接种追加剂的约78万人中，逾50万人已完成，另有11万人已预约接种。