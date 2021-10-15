近五年来首次缩小 建屋局上财年净赤字减少12％至23亿余元

根据建屋局发布的2020／2021财政年度常年报告，在去年4月至今年3月的财年中，当局在“房屋项目”蒙受的亏损达26亿4900万元，同比减少4亿6200万元。

冠病疫情对建筑工程进度造成影响，上个财年完成交屋和销售程序的新组屋以及进行家居改进工程的组屋都同比减少，建屋发展局上个财年抵消盈余后的净赤字缩小至23亿4600万元，相较前个财年减少约12％，是近五年来首次缩小。

根据建屋局发布的2020／2021财政年度常年报告，在去年4月至今年3月的财年中，当局在“房屋项目”蒙受的亏损达26亿4900万元，同比减少4亿6200万元。

在“居者有其屋”项目方面，上个财年的赤字为19亿5300万元，比前个财年少了约12.5％。

根据年报，由于政府去年实施约两个月的病毒阻断措施，导致建筑工程须暂停，之后也只能逐步安全复工，当局于上个财年完成销售程序的组屋单位有8124个，比前个财年的1万1609个少。

完成组屋销售程序是指当局将组屋单位交给屋主。预购组屋是获政府津贴的单位，交屋数量减少即意味着支出减少。

因此上个财年，当局在已完成销售程序的组屋方面同比蒙受较低的毛亏损（gross loss），亏损额为3亿5600万元。

在翻新项目方面，当局上个财年的赤字为2亿4200万元，与前个财年的4亿4000万元相比，缩小超过四成。

翻新工程包括家居改进计划和电梯翻新等。同样受病毒阻断措施影响，上个财年进行家居改进计划工程的组屋单位也较少，当局在这方面的支出较低，相关赤字也因此缩小。

疫情延误预购组屋工程 推高转售组屋需求

另一方面，冠病疫情暴发至今，人力短缺等各种因素迫使多个预购组屋工程延误，竣工期一再推迟。有些迫切需要住房的买家放弃购买预购组屋，转而选购转售组屋，这类需求相应推高。

年报数据显示，当局上个财年发放更多公积金购屋津贴给符合条件的转售组屋和执行共管公寓买家，津贴额达7亿9100万元，比前个财年的6亿3100万元来得高。

新加坡国立大学房地产与城市研究院副院长李乃佳博士指出，随着当局去年起逐步安全复工，更多预购组屋和翻新等建筑工程随之展开，本财年和之后几个财年的净赤字估计会扩大，但不会突然大幅扩大，这主要是因为工程进展速度尚未全面恢复。

他说，待建筑业更全面地恢复后，建屋局未来几年净赤字的扩大幅度料更为显著。此外，建材供应受疫情影响，相关成本近期内料仍会升高，或将进一步增加当局这方面的支出。

李乃佳也说，只要建屋局逐步建成更多预购组屋单位，就可能将部分需求从转售组屋市场转回预购组屋。届时，当局发放给符合条件的转售组屋买家的公积金购屋津贴估计将有所减少。