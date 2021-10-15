尚穆根：第一波援助上个月顺利送达 亚细安为缅甸筹集1213万元捐款承诺与物资 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 发布 / 2021年10月15日 5:00 AM 我国内政部长兼律政部长尚穆根（左）以及内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授，昨天代表我国出席第九届亚细安灾难管理部长级会议。（民防部队提供） 字体大小: 小 中 大 亚细安灾难管理委员会为缅甸筹集总值超过900万美元（约1213万新元）的捐款承诺，以及包括医疗用品在内的物资捐赠，第一波援助已在9月15日顺利送达缅甸。内政部长兼律政部长尚穆根昨天为亚细安灾难管理部长级会议（ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management，简称AMMDM）开幕时指出，冠病德尔塔变种毒株的高度传染性使抗疫工作艰巨，而在疫情中展开人道主义援助任务更不是一件容易的事。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 亚细安 尚穆根 缅甸 灾难 陈国明 毒品 三好心妈妈号召 300多人送客工物资 后港“四人茶水帮” 总岁数近300岁