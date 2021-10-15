尚穆根：第一波援助上个月顺利送达 亚细安为缅甸筹集1213万元捐款承诺与物资

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来自 / 联合早报

文 /
陈可扬

发布 / 2021年10月15日 5:00 AM

我国内政部长兼律政部长尚穆根（左）以及内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授，昨天代表我国出席第九届亚细安灾难管理部长级会议。（民防部队提供）
我国内政部长兼律政部长尚穆根（左）以及内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授，昨天代表我国出席第九届亚细安灾难管理部长级会议。（民防部队提供）

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亚细安灾难管理委员会为缅甸筹集总值超过900万美元（约1213万新元）的捐款承诺，以及包括医疗用品在内的物资捐赠，第一波援助已在9月15日顺利送达缅甸。

内政部长兼律政部长尚穆根昨天为亚细安灾难管理部长级会议（ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management，简称AMMDM）开幕时指出，冠病德尔塔变种毒株的高度传染性使抗疫工作艰巨，而在疫情中展开人道主义援助任务更不是一件容易的事。

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