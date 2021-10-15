更好应对供应链变化及智能航运发展 五年拨8000万元海事局资助研发工作

交通部高级政务部长徐芳达指出，新加坡海事研究机构的目标是将我国打造成推动新一代港口发展、智能航运和绿色科技的全球顶尖海事卓越研发中心，当局拨出的款项将能协助它达到目标。

冠病疫情以及苏伊士运河堵塞等事件都严重影响到全球供应链，也为海事业带来不少挑战。海事及港务管理局未来五年拨出8000万元资助新加坡海事研究机构的研发工作，协助我国更好地应对供应链变化以及智能航运等方面的发展。