更好应对供应链变化及智能航运发展 五年拨8000万元海事局资助研发工作 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 发布 / 2021年10月15日 5:00 AM 位于新加坡理工学院海事安全卓越中心的高级导航研究模拟器，除了让海员在不必出海的情况下接受培训，也能协助团队分析海员在不同情况下的反应，进而有效减少因人为因素造成的海事事故。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 交通部高级政务部长徐芳达指出，新加坡海事研究机构的目标是将我国打造成推动新一代港口发展、智能航运和绿色科技的全球顶尖海事卓越研发中心，当局拨出的款项将能协助它达到目标。冠病疫情以及苏伊士运河堵塞等事件都严重影响到全球供应链，也为海事业带来不少挑战。海事及港务管理局未来五年拨出8000万元资助新加坡海事研究机构的研发工作，协助我国更好地应对供应链变化以及智能航运等方面的发展。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 徐芳达 后港“四人茶水帮” 总岁数近300岁 点赞、评论、刷卡 社媒购物在东南亚成风