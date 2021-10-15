打晕欠钱友人裹床单弃梯间 24岁男监28月

朋友借了5000元一直不肯还，还赖在自己的家里不肯搬走，年轻男子某天喝醉后与同伙将朋友打得半死后，用床单包裹讲将朋友丢在楼梯间。所幸两人离开前叫了救护车，才让朋友捡回一命。

被告黄艾萨克（译音，24岁）昨天（10月14日）承认一项蓄意重伤他人的罪名，另一项偷窃罪名交由法官考虑后，被判坐牢28个月。

根据案情，26岁的受害者是被告的朋友，他在去年5月23日被赶出家门后，被告好心收留了他。

后来，受害者开始向被告借钱，称他在泰国的女儿急需用钱治病，被告自己虽然也没有多少钱，但还是找其他朋友帮忙借钱。

受害者一住就是一个多月，被告在讨钱时，受害者就一直声称自己没钱，被告因此找了另一名朋友叶文祥（译音，25岁）诉苦。

6月29日晚上，被告、叶文祥及受害者在被告的家打牌，被告和叶文祥两人共喝了18罐啤酒。隔天凌晨2时左右，被告问受害者为什么不肯还钱，受害者续称他没有钱。

受害者后来拿出新款的苹果手机打电话，被告见状问他为什么不卖掉手机还债，两人因此争吵起来，被告和叶文祥开始欧打受害者。

受害者求饶，把真实情况告诉两人，但是两人没有收手，还想逼他交出手机的密码。

两人终于停手时，房间内已经满地是血。他们找来了被单将受害者裹起抬出屋外，“丢弃”在楼梯间后离开。被告呼叫救护车时已是凌晨4时42分。当救护人员赶到时，受害者已陷入半昏迷，一句话都说不了。

完整报道，请翻阅2021年10月15日的《联合晚报》。