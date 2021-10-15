三好心妈妈号召 300多人送客工物资

三名母亲建群组捐物资给客工送温暖，一夜吸引300多人加入，捐赠上万元物资，帮助2000多名客工。

“新加坡万事通”微信公众号12日晚上发表文章，指位于裕廊一带惹兰都康（Jalan Tukang）的西雅（Westlite）速建宿舍处理确诊者方面出现状况。

《新明日报》昨天也报道，前天有近百名客工聚集在惹兰都康的西雅速建宿舍提出多项申诉，希望改善确诊者和非确诊者“阴阳同住”和餐食不卫生等问题。

前天，三名在本地居住的中国妈妈看到文章后，便决定在微信上组建群组，在微信朋友圈筹集物资帮助这些受影响的客工。

其中一名妈妈胡女士（37岁）受访时告诉《新明日报》：“没想到我们组建群组在一夜之间就有超过300多人加入，大家踊跃捐物资，让我们很感动。”

她指出，群组里大多是本地中国新移民、全职妈妈、或持有工作准证在本地工作的中国人。“我们都不是老板或富裕者，但看到同胞现在面临困难，我们决定挺身而出帮助他们。”

有人捐200箱苹果

她表示大家慷慨解囊，有者捐献200箱苹果，有者捐献自家的口罩、消毒液、食物和退热药品等。目前筹集的物资应有约上万元。

“筹集的物资已经在昨晚分发给惹兰都康西雅速建宿舍的客工，结合其他平台捐赠的物资，目前有约2000多名客工获得帮助。”

不过她指出，目前筹集的物资还是很缺乏退烧、感冒等药品，希望更多人可以加入群组，帮助有需要的客工。

“我在新加坡生活了13年，理解这些客工背井离乡的辛酸，他们为了远在家乡的父母妻儿在本地工作，我们不希望他们在疫情下健康和安全无法获得保障，因此决定帮助他们。”

完整报道，请翻阅2021年10月15日的《新明日报》。