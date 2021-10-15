后港“四人茶水帮” 总岁数近300岁

后港食阁出现“四人茶水帮”，四名总岁数加起来将近300岁的老人家，在食阁进进出出，忙着捧茶水收碗盘，他们每周工作六天、日作八小时也不喊累，“干劲”比起后辈不遑多让！

光顾过后港51街豪阁林购物廊复发食阁的人，相信都会对工作人员留下深刻印象。这里从下午2时至晚上10时，穿梭于食客之间的员工几乎全是银发族，跟一般咖啡店里的年轻伙计很不一样。

据了解，食阁晚班收碗盘和捧咖啡的员工有五人，其中有四名是乐龄人士，他们分别是李赛琴（81岁，收碗盘）、蔡先生（70岁，收碗盘）、陈亚月（68岁，跑台）和一名74岁的大叔，就连食阁茶水摊的女主管黄亚花也已69岁。

黄亚花告诉记者，食阁老板是三十多岁的年轻人，他人很好，放手让她请人。来见工的老人家只要愿意做，食阁有空缺的话，她就会聘用他们。“他们毕竟年纪较大，我因此都叫他们慢慢来，每逢下雨或出大太阳，我也会叫他们别去室外用餐区。”

黄亚花也说，这群员工虽然年纪大，做起事来很认真，又很主动，多做也不计较，大家互相帮忙，工作的氛围也因为他们而变轻松。“千万不要小看他们年纪大，他们的干劲，连许多年轻人都要自叹不如。”

李赛琴是在两年多前，经朋友介绍上门问工，黄亚花当时二话不说就答应请她。

不谙华语的李赛琴育有四女一男，每周工作六天，每天八小时。她用潮州话受访时微笑着说：“孩子们都叫我不要再做了，但是我一辈子都在做工，不习惯停下来，要做到不能做为止。”

李赛琴身体相当硬朗，走路也相当快，但比她年轻的同事还是放心不下，时不时会伸出援手帮助她。

这“四人茶水帮”，俨然成了后港复发咖啡店的一道风景。

完整报道，请翻阅2021年10月15日的《联合晚报》。

