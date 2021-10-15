点赞、评论、刷卡 社媒购物在东南亚成风

你是否曾在面簿上直播买货？在Instagram上订购商品？社交电子商务（Social commerce）已日益成为受消费者青睐的购物方式之一。

台湾人工智能解决方案公司iKala，10月12日发布一项针对新加坡、马来西亚、泰国和菲律宾四国的1600名消费者及2万3600个商务伙伴的社交电商调查报告（Southeast Asia Social Commerce Report 2021），发现东南亚的社交电商发展强劲。

这个趋势背后，是什么原因推动社交电商在东南亚兴起？新加坡人的社交电商习惯，又有哪些特点？

什么是社交电子商务（social commerce）？

社交电商是电商（e-commerce）的一种衍生模式，商店、个体通过社交网络平台的社交功能，将关注、分享、讨论、互动等社交元素，应用到电子商务的购买体验中，协助拓展销售。

根据iKala报告，2021年上半年，新加坡、马来西亚、泰国和菲律宾的社交电子购物订单数量和商品总值（Gross Merchandise Value，简称GMV），同比增长102%和91%。卖家从每笔订单赚取的平均收入则增长88%，这意味着消费者不仅在社交媒体上购买得更多，在每笔订单上也花费更多钱。

四国中，马来西亚的发展最蓬勃，社交电商订单数量及商品总值暴增186%和207%，成为调查中增长最多的国家。

另外，iKala调查也显示，四国有近42%的消费者，每月至少使用社交媒体购物一到两次，多达21%的人每月至少通过社交平台购物三到五次。

社交电商务在东南亚发展火红

根据iKala分析，社交电商在东南亚兴起的主要原因包括：

1）社交媒体功能日益完善

早在疫情前，各大社交媒体公司已纷纷为各自平台增添不同的购物功能，使购物体验更加轻松和便利。例如，面簿于去年在旗下平台Instagram推出Shops, 随后更将这一功能引进面簿的Marketplace，以及属下通讯软体WhatsApp。随着去年疫情爆发，不同程度的出行限制及封锁令更彰显了社交电子购物的优势。

2）社交媒体使用率上升

研究显示，手机的普及带动人们使用社交媒体，而这个趋势连带推动社交电子购物的订单数量和商品总值。在亚太地区，菲律宾及马来西亚民众使用社交媒体的平均时间位居世界前15名。其中，菲律宾民众每天使用社交媒体的平均时间高居全球之冠，为四小时15分钟。

两国的社交电子购物订单数量和商品总值巨大，2021年上半年马来西亚的电子购物订单数量和商品总值同比增加186%及207%，菲律宾则同比增加129%及74%。

相对于马国、泰国和菲律宾，新加坡社交电商表现较弱，但整体仍呈现增长趋势。其中，订单数量增长29%，商品总值则增加25%。每10个新加坡人中，就有超过四人每月使用社交媒体购物两次，购物超过五次的则占12%。

新加坡人为什么选择在社媒购物？

在受访的国人中，他们喜欢使用社交媒体购物排名前三的原因，包括简单便利、价格相对商店更加便宜及更多选择。

国人最常通过社媒购买哪些商品？

最常购买的三大商品类型为服装与配饰、保健品及电器。

随着社交电子购物成为新趋势，国人对于购买时的体验与要求也会随之提高。据报告所述，受访者最不满意社交电子购物的三个主要面向包括：昂贵的运输费（37%）、无法退还（33%）及缺少客服（28%）。

53%的新加坡受访者表示愿意支付每公斤四美金（约5.40新币）的运输费，36%可以接受8-14天的运输时间。