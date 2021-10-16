与李总理通话重申新中关系牢固 习近平：愿有序恢复两国人员往来

新加坡总理李显龙昨天（10月15日）与中国国家主席习近平通话，双方重申新中两国牢固的关系，并对在绿色经济和数码经济等领域拓展合作表示欢迎。习近平也说，愿稳妥有序恢复两国人员往来。

根据新加坡外交部文告，李总理和习近平在通话中重申，尽管冠病疫情带来挑战，持续的双边交流与合作让两国相互获益。双方肯定了三个新中政府间合作项目的良好发展，以及两国在“一带一路”倡议下的密切合作。

李总理和习近平探讨如何通过强化合作，强化经济复苏；包括跨境和供应链互联互通，以及在贸易、投资、智能城市和气候变化领域的合作。两人对在绿色经济和数码经济等新兴领域拓展合作表示欢迎，并期待今年底举行的第17届新中双边合作联合委员会会议。

双方也就区域和国际局势发展交换意见。今年是亚细安与中国建立对话关系30周年，李总理和习近平重申了亚细安和中国之间的牢固关系。

另据中国外交部文告，习近平通话中称新加坡为“近邻和伙伴”。他说，两国“在政治上相知互信，合作中与时俱进，交往中互学互鉴”。面对疫情双方守望相助、共克时艰，推动双边合作逆势前行，彰显中新关系的活力和韧性。

习近平提出，“中新两国经济社会发展和双边关系都站在新的历史起点上”，双方应以两国人民福祉和地区繁荣发展为重，共同解答好疫后发展这个新课题，继续交出让人民满意的答案。他表明，中国愿同新加坡保持高层交往和战略沟通，加强联防联控，稳妥有序恢复人员往来，深化疫苗、药物研发等领域合作，构筑数码经济、绿色可持续发展等合作新高地，欢迎新加坡深度参与中国构建新发展格局进程。

习近平形容，中新在维护多边主义、实现共同发展上“理念相通、利益相系”；中国愿同新加坡加强多边合作，携手构建全球发展共同体，推动《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）如期生效。

第38和39届亚细安峰会和系列会议将于本月底举行。习近平说，中国愿同新加坡和其他亚细安国家一道，推动构建更紧密的中国—亚细安合作共同体。

新中两国高层在疫后持续互动，中国国务委员兼外长王毅上月刚访问新加坡。李总理和习近平上次通话是去年7月14日，习近平祝贺李总理在大选中取得的成绩。

（记者是《联合早报》北京特派员）