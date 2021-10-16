车辆增长率多维持三年不变 拥车证配额下来三个月削减逾两成

陆路交通管理局指出，考虑到疫情对企业的影响，以及企业对商用车和巴士的依赖，当局决定暂时把货车和巴士组（C组）的年增长率维持在0.25％，让企业有更多时间改善物流运作的效率。

考虑到冠病疫情对经济和社会的影响，明年1月底到期的现有车辆常年增长率将再维持三年，直到2025年1月31日。汽车和电单车维持零增长，货车和巴士等商用车辆的年增长率维持在0.25％。

另外，未来三个月可供市场投标的拥车证配额将削减超过两成。其中，应付大众市场需求的中小型汽车组（A组）拥车证供应减幅最显著，达33.8％。

陆路交通管理局昨天（10月15日）发文告说，考虑到疫情对企业的影响，以及企业尤其是中小企业对商用车和巴士的依赖，陆交局决定暂时把货车和巴士组（C组）的年增长率维持在0.25％，不作削减，让企业有更多时间改善物流运作的效率，减少所需的商用车和巴士。

政府自2009年起逐步削减车辆年增长率，2018年2月开始，A组、大型及豪华车（B组），以及电单车组（D组）的年增长率削减为零，C组的年增长率则维持在0.25％。这个常年增长率原定今年1月底到期，但陆交局去年把它延长到明年1月底，昨天的宣布是二度延长。下一次的车辆常年增长率检讨在2024年。

陆交局指出，我国土地有限，又须应付不同的土地需求，设定车辆常年增长率有助控制车辆数量，尤其当路上的车辆数逼近100万。公共交通、共享交通和活跃通勤模式是更可持续交通模式。

陆交局说，现有车辆年增长率再维持多三年，预料不会对拥车证供应造成显著影响，因为拥车证配额主要取决于车辆报销数量。

车业公会：A组配额锐减 下轮拥车证投标或破5万元

陆交局昨天也公布今年11月至明年1月的拥车证配额数量，整体减少约24.3％，共计1万零590张，每月平均有3528张供投标。

A组拥车证每月平均只有1063张，比目前锐减542张；B组拥车证减少368张（23.9%），月均供应1173张；一般用于注册B组车款的公开组（E组）削减104张（26.4％），月均配290张。C组配额再减少50张（21.7％），月均配180张。D组也少了67张（7.5％），月均供应822张。

新加坡车业公会会长吕小龙说，拥车证配额减少是预料中事，但A组减幅比预期高。“下一轮拥车证公开投标活动，A组可能出现反射反应。A组积累不少拥车证保证价订单，车商总得出货，成价可能破5万元。B组成价也面对大压力，或许不会到8万，但7万5000元是很有可能的。”

本田代理商嘉摩哆总经理黄成顺认为，今年须报销的车辆已报销得七七八八，汽车拥车证成价下来料只会升不会跌。