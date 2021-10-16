西雅宿舍事件初步调查：​雇主没有部署足够资源 ​延误转移病患引发不满

人力部属下的保障、关怀与接触小组署长邓锐辉说，人力部过去几天介入后，转送确诊病患过程顺畅，没有再出现任何严重延误。

人力部的初步调查显示，雇主对宿舍住户进行大规模强制检测后，发现呈阳的客工人数超出预期，却没有部署足够资源将他们转移到合适设施，导致西雅惹兰都康速建宿舍冠病病患安置工作起初出现延误。

人力部属下的保障、关怀与接触小组（Assurance, Care and Engagement Group，简称ACE）署长邓锐辉昨天（10月15日）下午走访西雅惹兰都康（Jalan Tukang）速建宿舍后也指出，这些客工当中，大部分还未接种疫苗。

他说，截至前天晚上，当局已把抗原快速检测（ART）中检测呈阳性的宿舍住户转送到护理或康复设施。

“我们在现场也部署了流动医疗团队，以加强客工护理能力，同时让客工能继续到区域医疗中心和使用远程医疗服务。”

部分客工三天前因不满确诊病患未及时隔离和伙食不卫生，在宿舍内聚集。邓锐辉向这些客工保证当局有足够的隔离设施，有需要的人都会得到医疗服务。

他说：“我们的前线保障支援小组（Forward Assurance and Support Teams，简称FAST）人员将继续与宿舍业者、雇主及其他伙伴密切合作，确保能及时解决客工的顾虑。”

他也说，人力部过去几天介入后，转送确诊病患的过程顺畅，没有再出现任何严重的延误。当局也将加强流程，以确保将检测呈阳者及时转到适当的护理或康复设施。

“由于是新流程，我们将尽最大努力纠正任何失误。我们也促请雇主和客工帮助我们确保正确和良好地完成这些流程。”

邓锐辉指出，很多受影响的客工初来乍到，不太了解本地与冠病共存的抗疫方针，关键是向他们解释我国打算如何达到目标。同时，大部分客工还未接种冠病疫苗，人力部正与雇主一同鼓励他们接种我国提供的疫苗。如果希望接种其他疫苗，他们也可这么做。

根据人力部网站，从下个月1日起，所有工作证件持有者及其家属，包括建筑业、海事业、加工业的员工、女佣和陪月嫂在入境我国前必须完成接种疫苗。

胜科海事向员工道歉

作为客工主要雇主的胜科海事昨晚再次发文告，并向宿舍的员工道歉。公司发言人表示会继续进行定期的冠病检测，并与人力部和宿舍业者合作，不再让类似事件发生。

针对伙食不卫生和质量差，发言人说：“公司已确保餐饮供应商严格遵守卫生标准和按时送餐。我们将继续监控，确保食物卫生和质量维持高标准。

外籍劳工中心与造船与海事工程雇员联合会的代表昨天也走访了该宿舍，以协助解决客工所提出的问题。

外籍劳工中心执行理事长伯乐（Bernard Menon）受询时说：“我国转向与冠病共存所实施的新安全管理措施，在过渡期让一些客工感到混乱和焦虑。外劳中心正与人力部合作，通过我们的沟通渠道向客工及我们的客工大使，提供新安全管理措施的说明。”