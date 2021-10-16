多次对女佣动粗及烫伤女儿妇女认罪 律师以被告有精神问题要求缓监

被告2017年12月起对女佣动手，每当女佣迟醒或没做完工作，被告就会打她的手或扯她的头发，有一次还把她推入厕所，压在马桶上暴打。被告也在案发一年多后，因九岁女儿要复习功课备考不肯做家务，用打火机烫伤女儿的手。

41岁妇女用毛巾勒女佣颈项，还把她压在马桶上暴打，女佣遭虐待三个月后，爬出五楼窗口，向四楼邻居求助。

除了虐佣，妇女也在案发一年多后，因九岁女儿要复习功课备考不肯做家务，而用打火机烫伤女儿的手。

她面对五项罪名，包括虐佣、虐待女儿，以及教唆妨碍司法公正。她昨天承认其中三项罪名，余项交由法官下判时考虑。

根据案情，今年28岁的受虐女佣来自印度尼西亚，在2017年3月开始为被告工作，月薪580元。被告没有给女佣任何休假日，不准她独自出门，也不让她拥有手机，并且要她每天凌晨4时30分起床，工作到隔天半夜12时30分才能睡觉。

被告第一次对女佣动手是在2017年12月，她刮了女佣两巴掌。过后，被告从2018年1月开始几乎天天对女佣动手，每当女佣迟醒或没做完工作，被告就会打她的手或扯她的头发。

2018年1月某天，被告起床后发现女佣还没完成清理客厅的工作，开始发脾气，抓住女佣的头发，把她的头往墙壁撞数次。她接着取了一条毛巾紧紧勒住女佣的脖子，无论女佣如何哭都不松手，直到一分钟后才放过女佣。

女佣在2018年3月20日工作到凌晨1时30分才能睡觉，她起床后在凌晨5时15分左右坐在厨房厕所外睡着。

被告见状，把女佣叫醒，然后把她推入厕所，压在马桶上暴打，即便女佣跌在地上，她也依然拳打脚踢。

女佣再也忍不下去，当天下午1时趁没人注意时爬出窗外逃走，向四楼单位住户要求协助报警。

另外，2019年10月某日晚上，女儿忙着复习准备考试，被告突然要她拿吸尘机打扫，但女儿拒绝。

被告接着到神台点了蜡烛，然后拿着出火口依然高温的打火机，两次按在女儿的手肘上。

女儿手肘被烫伤后打电话向父亲诉苦，父亲质问被告时，被告谎称见到女儿在玩打火机，只是想吓吓她，结果不小心弄伤她。

得知警方介入调查

被告企图要女儿撒谎

女儿后来被带到医院就医，医生将事情通知警方。被告得知后企图影响调查，要女儿向警方撒谎。

根据精神科医生今年2月的报告，被告患有严重抑郁症以及强迫症，并自称有幻听，案发时有一把声音告诉她：“女佣会拿刀砍你”“女佣会下毒伤害你的全家。”

医生认为，被告的病情在一定程度上影响她控制情绪的能力，导致她犯罪，只要好好接受治疗，再次犯罪的可能性不大。

但主控官指出，被告在2018年4月接受调查时，在笔录中从未提及任何关于幻听的事情。

犯下虐童罪名的人面对的最长监禁刑期是八年，根据法律规定，被告不能被判接受强制性治疗，律师请求法官下令她接受缓刑监视，指被告很明显精神状况有问题。

法官将案件展期至下周三（20日）做出裁决。