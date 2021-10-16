向恩师看齐 模范英文教师奖得主激励学生写作中找乐趣

曾对英文产生恐惧的林俊祥，中三时遇到一名支持他发挥创意且不断鼓励他的启蒙老师，让他重拾信心后决心成为一名教师。现任德明政府中学英文部门主任的他，希望跟随教师的脚步，帮助在英文科目受挫的学生体会英文写作的乐趣。

林俊祥（42岁）是今年模范英文教师奖的七名得主之一。常年模范英文教师奖由《海峡时报》和讲标准英语运动联办，嘉奖推出别出心裁的教学方案或英文教育项目的从业者。今年共有119名中小学和初级学院的教师获同事、学生和家长提名。