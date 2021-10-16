向恩师看齐 模范英文教师奖得主激励学生写作中找乐趣 订户 来自 / 联合早报 文 / 尹云芳 发布 / 2021年10月16日 5:00 AM 德明政府中学英文部门主任林俊样受他的中学老师启发，也执起教鞭，希望能激励学生从英文写作中找到乐趣。（讲标准英语运动提供） 字体大小: 小 中 大 曾对英文产生恐惧的林俊祥，中三时遇到一名支持他发挥创意且不断鼓励他的启蒙老师，让他重拾信心后决心成为一名教师。现任德明政府中学英文部门主任的他，希望跟随教师的脚步，帮助在英文科目受挫的学生体会英文写作的乐趣。林俊祥（42岁）是今年模范英文教师奖的七名得主之一。常年模范英文教师奖由《海峡时报》和讲标准英语运动联办，嘉奖推出别出心裁的教学方案或英文教育项目的从业者。今年共有119名中小学和初级学院的教师获同事、学生和家长提名。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 英文教师 海峡时报 模范英文教师奖 东北社理会提供1000名学生 每月15元交通津贴 数码