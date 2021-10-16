旅行社办实体展销会 两小时12组人抢订旅游团

本地有旅游社今早推出实体展销会掀热潮，200人分8个时段分批进入旅行社咨询，每时段限时1小时，截止今天中午1时，共12组客人爽快下订单。

政府早前宣布，与10个国家达成协议，开通疫苗接种者旅游走廊（VTL）计划，包括加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国、美国韩国及早前开放的德国。

今早举办实体展销会的欧美假期（EU Holidays）董事黄耀雄（45岁）受访时指出，这个展销会将在今明两天进行，从上午11时开始至傍晚7时，每小时可允许50人入内。据了解，单单今天预定到旅行社的顾客就有200人左右。

他透露，旅行社已经安排了14个柜台，同时也另外设置一间等候室，若是人数太多，就会安排他们先在那里等待。

“此外，凡是过来的人，都必须事先在网上预定时段，入场前也有职员检查疫苗接种证明，及必须先扫描后才能入内。”

他指出，前来参展的人数反应良好，下午的多个时段都几乎被订满，也有百多人选择在线上注册。从现在到年底会开60个旅行团。

他说，由于目前仍处于刚开放的阶段，因此每个国家的团数并不多，只有约5至6团，有意出国者应把握机会。

“之前德国开通后，我也率先组团，当时很多人前来询问后，都抱着观望态度，直到后来看到没问题后，反应也逐渐踊跃。”

截止今天中午1时，共有12组客人下订，其中包括去西班牙、德国、荷兰与韩国。

旅费上涨20%至30% 德国团最贵 平均4000元

机票价格飙涨，加上旅行团缩小规模及需要支付检测费用，旅费上涨20至30%。

黄耀雄指出，早前开通计划宣布后，飞机票就开始飙涨，虽然旅行社都是拿团体票，价格较稳定，但还是有影响。

“除了机票价格外，旅行团的规模也减至20人一团，加上到达后需要做检测，导致旅费价格上涨。”

他举例称，前往韩国旅游，疫情前价格为1900，目前则需要2500元，而前往荷兰的价格则是2600元，其余欧美国家旅费平均为3000元。

“最贵的是德国团，平均旅费为4000元。”

完整报道，请翻阅2021年10月16日的《新明日报》。