收债人上门讨债被泼水 遭狠踹送院

网上流传一家收债公司上门追债时，被指欠钱的“欠债人”动口又动手，泼水、扯证件还飞腿踢人，收债人员没有还手，最后报警求助。

收债公司KX-Unit过去一周陆续在面簿发文和上载视频，讲述公司收债人员上周四（7日）到榜鹅一个组屋单位追债时，被对方“欺负”的过程。

根据视频，收债人员上门表明身份后，一名中年大叔二话不说，直接从单位内向追债员泼水，另一位妇女发现追债人“泼”不走，跟着开门破口大骂。正当妇女骂着走向追债人员，叫对方“滚”时，一条腿冷不防从妇女侧边上伸出，朝追债人员的腹部狠狠踹下去。

追债人员痛得节节后退，定眼一看，发现原来被早前的中年大叔“偷袭”。

记者联系上被踢的追债员陈先生（32岁），他说自己是受客户委托，向一家公司追讨债务。他说，之前三次到公司找人，对方都不肯搭理，他们在会到公司董事何先生的住家寻求协商。

他说：“我是要找他商量还钱事宜，但他不肯谈，还拿水泼我，接着踢了我七八脚，把我推向栏杆，另外一名妇女和年轻女子则拉扯我们的证件、手机、平板电脑，我最后只能报警。”

他说肚子被踢，后背脊椎也受伤，被救伤车送院医治。

KX-Unit负责人陈凯翔（37岁）受访时说：“我们的工作常会遇到不讲理、威胁和骂我们的人，但这么蛮横的人是第一次看到，这已经不关追债，而是伤人的暴力行为。警察到场后建议我们私下解决，我想找当时在场的目击者，看有没有人愿意出来为我们作证。”

记者尝试通过电话，甚至上门向被指欠钱的“欠债人”了解情况，对方表示不会回应此事，但已经寻求律师的意见，将会对追债公司采取法律行动。

完整报道，请翻阅2021年10月16日的《联合晚报》。