指与夫“太亲密” 醋妻对杠啤酒妹

丈夫三天两头下楼到咖啡店喝酒，妇女疑因不堪丈夫跟啤酒妹“太亲密”，还给了上百元的小费而妒火中烧，三番四次到咖啡店质问啤酒妹。啤酒妹与妇女对杠，还怒斥阿嫂“神经病”，一名食客更力挺啤酒妹，妇女一怒下报警求助！

《联合晚报》报道，星期天（10日）傍晚6时许，联邦道的一个咖啡店发生中年妇女和年轻啤酒妹的冲突事件，闹到警员到场协调，引来不少人围观。

妇女黄太太联系晚报，讲述争执起源于丈夫和咖啡店啤酒妹的互动让她不满。她说，过去一年多以来，丈夫常到这家咖啡店喝酒，啤酒妹会坐在丈夫身边陪酒。

黄太太说：“朋友们看到都会跟我说，我自己也看到三四次了，她身体挨着我的先生，我先生的小费就10元、50元、100元的这样给，你说我能不生气吗？”

黄太太在过去的星期天忍无可忍，冲到咖啡店找啤酒妹对质，要她不要再服务自己的丈夫。

指一男子比拳出头

“我叫她不要服务我先生，她却骂我神经病，然后就不理我。一个60多岁的男人帮她出头，我想是她的男朋友吧？他还对我比中指，骂我粗话，还比拳头说要打我。”

黄太太感到自己安全受到威胁，于是报警求助，警员到场了解情况后，双方都表示不再追究，争执因此告一段落。

据了解，黄太太的妹妹和丈夫在争执发生时先后到咖啡店，妹妹为了维护姐姐还跟帮啤酒妹出头的男子吵了起来。

啤酒妹喊冤：没收上百元小费

啤酒妹喊冤：“话不可以乱说，我是已婚有孩子的人！”

啤酒妹受访时为自己喊冤，她表示和黄先生之间清清白白，而星期天帮她出头的只是一名酒客，并不是她的男朋友。

“她这是在污蔑我，她的先生就只是我的顾客而已，她已经不是第一次来骚扰我了，街坊都可以作证。她叫我不要跟她老公讲话，但我说我只是打一份工，没有这么多坏心思。”

这名不愿具名的啤酒妹来自中国，在咖啡店工作两年多，她说，许多人对啤酒妹有偏见，她早习以为常，但这并不表示自己可以任由别人侮辱。

“这里做的都是街坊的生意，客人都是熟客，我的为人他们很清楚。其实她早前来闹过后，她的丈夫已经很少来喝酒了，但她还是不肯罢休。”

啤酒妹表示自己是已婚有孩子的人，因疫情关系回不了家，对家人的思念与日俱增，打算近期内回中国。她也澄清，黄太太所说的上百元小费不是事实。

完整报道，请翻阅2021年10月16日的《联合晚报》。