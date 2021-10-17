天然气价格波动电力商陷困境 能源局：将确保客户不断电

根据规定，要退场者须将客户转给其他电力商或新能源，消费者可选择是否接受。至于继续运营的零售商，当局会与它们合作，想办法应对未来电力价格波动的影响。

近两周来，本地电力批发市场持续经历较大价格波动，两家电力零售商相继退场。新加坡能源市场管理局正与面对困难的电力零售商紧密合作，包括考虑允许零售商暂停营运，将顾客转给新能源集团。当局重申，用户的电力供应不会受到干扰。

根据能源局昨天发布的文告，如果电力零售商要完全停止零售业务，当局会确保受影响的顾客顺利过渡到下一家电力商。零售商不能向顾客征收提早终止服务的费用。

暂停营运的零售商也应探讨是否自发向顾客发放额外补偿（ex-gratia payments），方便他们的过渡。至于继续运营的零售商，当局会与他们合作，以应对未来电力价格波动的影响。

能源局指出，造成电力批发市场近期价格波动的原因包括全球液化天然气现货价格显著上升、本地用电需求高于往常、由印度尼西亚输送至本地的管道天然气供应量缩减等。

由于大部分消费者签订的是固定价格配套、经调整后的电费折扣（discount-off-regulated tariff）配套，或是缴付经调整后的电费，因此并未受到价格波动带来的影响。

然而，一些对冲不足（under-hedged）的电力零售商可能难以为继，被迫离场。

在iSwitch和Ohm过去四天宣布退场之前，本地原有12家电力零售商。据了解，另两家零售商Best Electricity Supply和Diamond Electric已暂停接收新客户，显示也很有可能退市。

上一次有零售商退出是两年多前，Red Dot Power以财务困难为由结束营业。

根据执照的规定，要退场者须先与其他零售商洽询，看他们是否能以同样的合约条款接过顾客。如果无法转让，受影响的用户就会被转给新能源集团。消费者可选择接受或自行转到另一家电力零售商。

学者：可能有更多业者退场

南洋理工大学电机与电子工程学院副教授魏汇明受访时指出，我国主要靠天然气发电，相关外在因素都可能影响电费以及整体市场，不排除下来可能还会有零售商退出市场。

他解释，近期退场的iSwitch和Ohm都没有自己的发电厂，须向供应商买电。在天然气供应吃紧、价格被推高的情况下，如果零售商无法便宜买入，营运可能有困难。

这类电力零售商下来是否能应对挑战，取决于他们是以何种途径买电，是竞标、签订差价合约还是其他方式，以及他们采取什么对冲策略去防范价格波动风险。

魏汇明说：“如果我是消费者，下来可能会考虑选择有自己发电厂的零售商。当然，什么情况都可能发生，但这些商家至少有自家的电力供应，不会像无法应对价格波动的零售商，撑不下去就选择放弃。”

本地电力市场是于2018年11月开放，旨在让消费者更灵活地选择电力服务配套。目前约一半家庭用户向电力零售商买电。