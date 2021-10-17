人力部：截至昨天 55%西雅宿舍客工疫苗接种状况已核实

人力部指出，宿舍内其余45%的客工，一部分还在等待完成核实疫苗接种状况，其余则是未接种我国大流行病特别采用程序或世界卫生组织紧急使用清单批准的疫苗。

截至昨天，住在西雅惹兰都康（Jalan Tukang）速建宿舍的客工有55%已核实冠病疫苗接种状况或已在本地完成接种。现有的2800名宿舍住户中，有1400名受雇于胜科海事，他们在入境我国前都已在自己的国家完成接种。

人力部昨晚发文告指出，该宿舍内其余的45%客工，一部分还在等待完成核实疫苗接种状况，其余则是未接种我国大流行病特别采用程序（PSAR）或世界卫生组织紧急使用清单批准的疫苗。

胜科海事（Sembcorp Marine）昨晚也发文告澄清，该公司的1400名客工都在不久前抵达我国，所以核实疫苗接种状况的工作仍在进行中。截至昨天，他们当中约43%已完成核实，接种状况已记录在全国疫苗接种名册（National Immunisation Registry，简称NIR）中，56%已接受血清检测。

“公司将为血清检测不符合NIR标准的客工提供疫苗接种。客工可选择想要接种的疫苗，包括科兴和国药。”

居住在该宿舍的部分客工四天前因不满确诊冠病病患未及时隔离和伙食不卫生，在宿舍内聚集，惊动警方出动警员与镇暴车到场介入。

人力部初步调查显示，由于雇主对宿舍住户进行大规模强制检测后，发现呈阳的客工人数超出预期，而又没有部署足够资源将他们转移到合适的设施隔离和治疗，引发客工的不满和担忧。但当局在14日已把所有病患转送到指定的设施。

人力部在文告中说：“按照现有的医疗保健措施，在国外接种疫苗的人，包括客工，在入境我国后须要核实疫苗接种情况。核实的过程除了需要他们提交接种证明，还得到本地指定的诊所自费接受血清检测，结果呈阳性才能被确认为已完成疫苗接种。”

人力部一直呼吁雇主及时地为客工进行疫苗接种状况的核实，好让他们的接种状况能记录在NIR中，并显示在他们的合力追踪应用上。在没完成这个程序之前，客工在进行轮流定期检测与所须要遵守的公共卫生措施方面，一律被视为未接种疫苗。核实疫苗接种过程可能需时几周才能完成。

人力部说：“在核实疫苗接种状况的过程中，我们会继续与雇主合作。我们也会继续为客工提供我国使用的疫苗，并强烈鼓励未接种疫苗的人前往接种。”