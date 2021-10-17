凯利：马国不愿接种者 每周或须自费检测冠病

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府正考虑强制未接种疫苗的人，每周须自费检测冠病。换句话说，无故拒绝接种冠病疫苗的人，在马国的生活将会越来越不便。

马来西亚卫生部长凯利昨天为第11届全国急性心肌梗塞课程主持开幕后，在记者会上被询及会否强制民众接种疫苗时直言，政府会“让拒绝接种冠病疫苗者的日子不好过”。

他指出，目前许多开放措施都只适用于已完成疫苗接种的人，例如到餐馆堂食、进入购物中心、跨州等，预计接下来会有更多类似措施。“如果你是因为健康因素无法接种，那没问题，可获得豁免接种的证明。若是无故不接种，我们可能会要求你每周自费检测，会有其他更多的限制对生活造成不便……这听起来有点苛刻，但我们要传达的信息是，请你去接种疫苗。”

凯利说，虽然马国政府没有强制人民接种，但鼓励各行业和领域制定各自的条规，例如企业规定员工须完成疫苗接种才能回公司上班，以及公共服务局已指示所有联邦公务员，除非有特殊健康因素，否则一律须在11月1日之前完成疫苗接种，拒绝接种者将受到纪律处分。

马国首相依斯迈沙比里也说，政府尚未决定是否强制民众接种冠病疫苗，但他促请未接种者赶紧施打疫苗，以享有各种便利，包括跨州回乡。

他昨天巡视吉隆坡冼都地区人民组屋的电梯替换工程后召开记者会指出，如今全马已开放跨州往来，民众只要完成疫苗接种就可以返乡和家人团聚，还能享有其他权利，例如与家人外出堂食、回教徒可出国朝圣等。

约24%人口没接种疫苗

他说：“我们等了很久才可以回家探亲，但不接种就不能回，如果（未接种者）偷偷回去见父母，可能会导致他们感染冠病，害人害己。”他也说，尽管只有少数人没有接种冠病疫苗，政府的原则是照顾多数人的健康，因此内阁会继续探讨是否实施强制接种疫苗政策。

根据马国卫生部COVIDNOW网站数据，截至10月15日，全马仍有约24%人口完全没有接种冠病疫苗。此外，有91.4%成年人口及20.2%青少年（12岁至17岁）已完成全剂疫苗接种。

马国昨天新增7509起确诊病例，其中雪兰莪和砂拉越占最多，分别有1744起和1055起；全马累计238万4542人确诊。死亡病例方面，周五通报89起，累计2万7770起。