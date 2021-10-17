专家估计 未来两三周冠病死亡病例会继续增加

在德尔塔毒株肆虐，病毒迅速传播的情况下，没有疫苗保护的人受到严重感染的可能性最大，死亡风险也最高。受访专家因此相信本地冠病死亡病例还会继续增加。

单是本月首16天，本地已有123人死于冠病并发症，占冠病总死亡人数一半以上。专家估计，下来至少两三个星期，死亡病例还会继续增加。

卫生部昨晚通报再有九人死于冠病并发症，而本月14日通报的死亡数据是15人，是疫情在本地暴发以来通报最多死亡病例的一天。其中一名死者年仅23岁，未完成疫苗接种，是至今最年轻的死者。另一名死者只有34岁，也是未接种疫苗。目前，累计死亡病例是224起。

卫生部说，两名年轻死者都有多种潜在健康问题，但没透露具体疾病。受访专家也不愿多加揣测。

不过，传染病专家梁浩楠医生说：“我们知道23岁的死者只接种了一剂疫苗，可能是灭活疫苗或信使核糖核酸（mRNA）疫苗。老实说，他已经算是很晚接种疫苗了，这一定是有原因的。”

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授也表示，因为没有临床资料，他无从点出他们身患什么顽疾导致染上冠病后不治。但他说，一项2012年发布的研究显示，本地儿童和青年的主要死亡原因是癌症和先天性异常病症。

另外，在德尔塔毒株肆虐，病毒迅速传播的情况下，没有疫苗保护的人受到严重感染的可能性最大，死亡风险也最高。受访专家因此相信本地冠病死亡病例还会继续增加。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授说，由于仍有一部分人不愿意接种疫苗，他预计在接下来的至少两三周内，因冠病并发症导致的死亡病例将持续增加。“至于死亡病例何时会下降，关键在于那些不愿接种疫苗的人是否会改变主意。”

淡马亚也说：“死亡人数可能会随着新增病例的增加而上升，间隔约10到14天。”

梁浩楠认同淡马亚的说法，他说：“我预计新增病例和死亡病例的间隔为两周，因为病情会在第七天至第14天恶化。”

30岁以下者应否接种追加剂专家持不同看法

对于是否应该建议30岁以下的人接种追加剂，淡马亚说：“我不这么认为，英国的疫苗接种和免疫联合委员会与美国食品药品监督管理局并未建议健康和非免疫功能低下的年轻人接种追加剂。话虽如此，30岁以下患有严重疾病或免疫抑制的年轻人应该考虑接种追加剂。”

梁浩楠说：“追加剂对年龄超过50岁至60岁的人有好处。它的好处会随着接种者年龄的减少而下降。”

不过，张毅颖预计30岁以下的人接种追加剂是迟早的事。他说，目前我国仍未安排30岁以下的人接种第三剂疫苗，因为他们是最后一批完成疫苗接种的群体之一。

张毅颖说：“在为30岁以下的人提供追加剂之前，我们仍有时间监测真实世界的数据，以了解这对年轻人的风险与有效性。”